Quién es la asistente de Karina Milei a la que denunciaron por ñoqui

La diputada nacional Marcela Pagano presentó este fin de semana una denuncia penal contra Karina Milei por la contratación de su amiga personal Andrea Juárez en la Secretaría General de la Presidencia, tras la publicación de una investigación exclusiva de El Disenso. La causa recayó en el Juzgado Federal N°3 de Comodoro Py, a cargo del juez Daniel Rafecas, y toma como base central la documentación publicada por el medio.

"Hoy denuncié penalmente a Karina Milei para que explique ante la justicia por qué le paga con un contrato del Estado a su asistente personal y mejor amiga Andrea Juárez. A diferencia del resto de los empleados de la Secretaría, Juárez apenas ingresó en un año dos veces a la Casa Rosada", informó la legisladora en su cuenta de X y agregó: "La propia contratada Juarez reconoció públicamente que asistía a Karina en cosas personales en un reportaje. Esto es un delito porque le paga con la nuestra y debe tener un rol asignado que explique su contratación para servicio al Estado".

Según lo revelado por el portal, a través de los periodistas Agustín Ronconi y Mariana Escalada, la funcionaria es una persona de máxima confianza de la hermana del presidente y se conocen desde mediados de los años 90, cuando estudiaban la carrera de Relaciones Públicas en la UADE. En abril de 2024, Juárez aceptó ofrecer una entrevista al reportero Nicolás Baintrub, publicada el 17 de octubre de ese mismo año en el medio mexicano “Gatopardo” donde especificó que ejerce como asistente de la secretaria general de Presidencia, pero no en cuestiones vinculadas con su agenda política sino “en cosas personales que requieren de alguien de mucha confianza”.

Por otro lado, el mismo medio dio a conocer que el acta constitutiva de La Libertad Avanza, ambas mujeres son apoderadas del partido. De acuerdo a los registros públicos oficiales, la modalidad contractual de Juarez es “1303 – Personal Contratado SINEP”. Este régimen, perteneciente al Sistema Nacional de Empleo Público, está diseñado para funciones administrativas o profesionales dentro del Estado. Si bien su vínculo laboral se desarrolla formalmente dentro de la estructura del Estado Nacional, se desconoce cuáles son las responsabilidades específicas.

Lo curioso del caso que motivo la denuncia de Pagano ante la Justicia , es que El Disenso demostró que Juárez, durante 2025, solo ingresó en Casa Rosada en 2 oportunidades: el 6 de marzo de 16:08 a 17:48 y el 11 de agosto de las 13 a las 21:19 horas. Ambos ingresos fueron autorizados por Karina Milei. En todo el año, según lo detallado, la funcionaria perteneciente a Secretaría General pasó apenas 9 horas y 59 minutos dentro de Casa Rosada.

El vinculo personal entre "El Jefe" y su asistente tiene antecedentes visibles que fueron retratados por los medios en la asunción a la presidencia del país del candidato libertario. En la ceremonia del 10 de diciembre de 2023, Andrea Juarez y su hermana Gisela, ocuparon el palco 15 reservado para el Presidente de la Nación, compartiendo espacio junto a los padres de Javier Milei y la entonces pareja del mandatario, Fátima Flórez. Incluso, años antes, Juarez suministró vestuario de la marca Derval para la obra teatral “El Consultorio de Milei”.

En su denuncia, Marcela Pagano cita expresamente la publicación de El Disenso del 9 de mayo de 2026 como prueba documental de la causa. La presentación judicial sostiene que podrían haberse configurado delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude contra la administración pública.

"Paradojas del destino, Fue Javier Milei quien calificó como chorra a la esposa del presidente de España por hacer exactamente lo mismo ¿Para los Milei, hay doble vara moral?", interrogó Pagano y sumó: "Si cada empleado público tiene que cumplir un horario y fichar día a día, ¿por qué razón hay privilegios para las amigas del poder? ¿Qué cosas personales de Karina estamos pagando los contribuyentes? Además Juárez es apoderada de LLA. El poder no es un privilegio. Es una responsabilidad", cerró Pagano.