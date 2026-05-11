El hit musical dedicado a la casa de Adorni en el country Indio Cuá

El escándalo por la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá ya tiene su propio soundtrack. El humorista Álvaro Navia, conocido por su personaje "Pastichotti", sorprendió esta semana en Polémica en el Bar con una canción que tomó la melodía de "Bella Ciao" —popularizada en Argentina por La Casa de Papel— y la convirtió en una parodia cargada de ironías sobre el jefe de Gabinete. El sketch rápidamente se viralizó en redes sociales.

La letra no dejó tema sin tocar: las denuncias judiciales, las jubiladas, las sospechas de corrupción y, como eje central, la polémica propiedad ubicada en el barrio privado de Pilar donde Adorni habría invertido 245.000 dólares en refacciones, siempre en efectivo y en cuotas, según declaró ante la Justicia el contratista Matías Tabar. El remate de Navia fue el que más circuló: "No es la Casa de Papel… es la casita floja de papeles".

El contexto no es menor. La causa por enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita avanza con fuerza: Tabar describió ante el juez Ariel Lijo obras que transformaron la vivienda prácticamente por completo, desde la carpintería y el mobiliario hasta una cascada en la pileta de USD 3.500. En paralelo, la Justicia detectó movimientos no declarados en criptomonedas y la oposición impulsa —sin quórum asegurado— una sesión especial en Diputados. Dentro del propio oficialismo, Patricia Bullrich pidió públicamente que Adorni presente una declaración jurada para explicar su patrimonio, lo que abrió un nuevo frente de tensión interna.

El de Pastichotti no es un caso aislado: en las últimas semanas, el caso Adorni se convirtió en material recurrente para comediantes, memes y cuentas de humor político. Que un escándalo llegue a la parodia musical en horario central suele ser un indicador de que ya cruzó la frontera del debate especializado para instalarse en la conversación cotidiana. Para un funcionario cuya cara era, hasta hace poco, la del vocero más visto de la era Milei, el pasaje de la conferencia de prensa al sketch televisivo representa un corrimiento de imagen difícil de revertir.