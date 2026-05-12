Video: el entrenamiento intensivo del embajador argentino en Trinidad y Tobago

Gustavo Martínez Pandiani, diplomático de carrera y actual embajador argentino en Trinidad y Tobago, sorprendió este martes en las redes sociales con un video que lo muestra realizando un entrenamiento físico de alta exigencia junto a un personal trainer en lo que describió como "un típico potrero".

En las imágenes se lo puede ver ejecutando una secuencia que combina flexiones, elongaciones, ejercicios de resistencia y pases de fútbol. La publicación fue acompañada por un texto que no dejó lugar a dudas sobre la ocasión: el diplomático estaba festejando su cumpleaños número 60.

"¿Qué mejor modo de celebrar mi cumpleaños número 60 que entrenando en un típico potrero para el próximo campeonato de fútbol?", escribió Martínez Pandiani, que cerró la publicación con una frase cargada de simbolismo: "La pelota no se mancha", la célebre sentencia que Diego Maradona pronunció en su despedida de la Bombonera en 2001.

El video mencionó además su participación en un campeonato organizado por las cuentas @jornadas.deportivas.mdp y @colproba, lo que sugiere que el embajador mantiene una actividad deportiva activa pese a sus responsabilidades en el exterior.

Martínez Pandiani es un cuadro histórico de la cancillería argentina con vasta experiencia en el Caribe. Politólogo por la Universidad del Salvador, abogado por la UBA y con un máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard, ocupó previamente la Subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos y del Caribe y encabezó misiones diplomáticas en Barbados, Dominica, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves, entre otros destinos. Asumió como embajador en Puerto España en junio de 2024.