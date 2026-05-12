Leila Gianni demandará a un usuario de redes que la trató de "gato caro"

Leila Gianni, abogada y concejala en La Matanza que supo ser subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano durante la gestión de Sandra Pettovello, anunció que iniciará acciones legales contra un usuario de redes sociales que publicó un comentario sexualizando su imagen y la de otras funcionarias vinculadas a La Libertad Avanza.

El episodio se desencadenó cuando una cuenta en redes subió una serie de fotografías de Gianni y de Lilia Lemoine acompañadas de un texto que las calificaba de "gatos caros" dentro de LLA y sugería, con tono burlesco y degradante, que les habría convenido "abrirse un OnlyFans o hacerse vedettes" antes que ocupar cargos públicos.

La respuesta de Gianni no tardó en llegar. "Hablan porque es gratis. Muy de cobarde difamar mujeres nombrando un felino", escribió en su cuenta, antes de anunciar que "se tomarán las medidas legales" y exigir que "dejen de ensuciarnos". Con su habitual estilo incendiario, la concejala cerró el posteo con una advertencia directa al autor: "Junten la prueba porque van a tener que probarlo en la Justicia".

Gianni es abogada de larga trayectoria en el Estado —pasó por el kirchnerismo, el macrismo y el massismo antes de sumarse al mileísmo— y se hizo conocida masivamente por su encendido cruce con Juan Grabois en los pasillos de Comodoro Py durante la causa de los alimentos de Capital Humano. Tras dejar el Ejecutivo nacional, encabezó la lista de LLA al Concejo Deliberante de La Matanza en las elecciones del 7 de septiembre de 2025, aunque la relación con el espacio se cortó rápidamente: el bloque libertario la expulsó el primer día de sesiones luego de que conformara un bloque propio denominado Alianza Libertad Republicana.