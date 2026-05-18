El polémico gesto de Shakira con las camisetas del Mundial 2026

La aparición conjunta de Shakira con Gianni Infantino, Kaká y Hugh Evans se produjo durante una conferencia organizada por la FIFA y la organización Global Citizen en Nueva York para presentar oficialmente parte de las actividades culturales y benéficas vinculadas a la Copa del Mundo 2026. El encuentro tuvo como eje central el lanzamiento del espectáculo de medio tiempo que tendrá la final del torneo y la difusión de la canción oficial “Dai Dai”, interpretada por Shakira junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Durante el evento, Infantino explicó que la FIFA busca transformar el Mundial 2026 en una plataforma global de entretenimiento y acción social, incorporando por primera vez en la historia un show de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl estadounidense. La final se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que el torneo comenzará el 11 de junio y será organizado en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá. La competencia contará además con un formato inédito de 48 selecciones y 104 partidos.

En ese contexto, Shakira fue presentada como una de las grandes embajadoras artísticas del Mundial. La cantante colombiana no sólo interpretará la canción oficial del torneo sino que además encabezará, junto a Madonna y BTS, el primer espectáculo musical de medio tiempo de una final mundialista. La artista sostuvo que este será “el Mundial más especial” de su carrera porque combinará “música y educación”, en referencia al acuerdo entre FIFA y Global Citizen para recaudar fondos destinados a programas educativos y deportivos para niños vulnerables. Según se anunció, las ganancias generadas por “Dai Dai” serán destinadas íntegramente al Fondo de Educación de la FIFA.

Uno de los momentos más comentados de la presentación ocurrió cuando Shakira, Infantino, Kaká y Evans posaron frente a las cámaras sosteniendo camisetas especialmente diseñadas para promocionar el Mundial 2026. Cada uno levantó una camiseta blanca con detalles oscuros y el número “26” estampado en la espalda, en clara referencia al año del torneo. En la secuencia difundida luego en redes sociales y medios internacionales, primero acomodaron las camisetas mirando hacia los fotógrafos y después las giraron para exhibir los nombres impresos en la parte posterior.

Fue entonces cuando Shakira llamó especialmente la atención: apenas el grupo acomodó las prendas, la cantante volvió a girar rápidamente la suya para que su nombre quedara visible nuevamente frente a las cámaras, en una maniobra de implacable marketing que generó comentarios virales y múltiples interpretaciones en redes sociales sobre su carisma y manejo escénico.

La presencia de Kaká respondió al rol de ex embajador futbolístico de la FIFA y figura representativa del fútbol brasileño, mientras que Hugh Evans participó como principal impulsor de la alianza entre Global Citizen y la FIFA. Evans explicó que la intención es utilizar la enorme visibilidad del Mundial para impulsar campañas sociales vinculadas al acceso a la educación y al deporte. También reveló que la idea de incorporar un show de medio tiempo surgió años atrás a partir de conversaciones con Chris Martin, líder de Coldplay y productor artístico del espectáculo de la final.

Para Shakira, el Mundial 2026 tendrá además una dimensión simbólica especial. Será su cuarta participación musical vinculada a una Copa del Mundo después del éxito de “Hips Don’t Lie” en Alemania 2006, “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014. Durante la conferencia, la artista recordó que su vínculo con el fútbol es “indudable” y afirmó que siente representar culturalmente a América Latina en este tipo de eventos globales.