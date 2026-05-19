Milei se sube la pelea entre Yanina Latorre y Viviana Canosa: "Mierdosa"

El presidente Javier Milei volvió a intervenir en una disputa mediática con el lenguaje habitual de sus redes: sin eufemismos y sin intermediarios. Esta vez, el blanco fue Viviana Canosa, a quien calificó de "mierdosa" y "basura inmunda repugnante" en su cuenta oficial de X, en medio de la repercusión que generó el emotivo discurso de Lizy Tagliani durante la entrega de los Premios Martín Fierro 2026.

El detonante fue el momento en que Tagliani subió al escenario para recibir el galardón a mejor programa musical por La Peña de Morfi (Telefe). Visiblemente emocionada, la conductora y humorista apuntó —sin mencionar nombres— contra quien la había acusado públicamente de integrar una supuesta red de trata de menores, delito que involucró también a su hijo de cuatro años. "Se cagaron en la oportunidad de un nene de 4 años diciendo que era chorra, que era pedófila y que me dedicaba a la trata de personas", dijo desde el escenario.

El contexto judicial le daba más peso al descargo: el lunes, el juez Ariel Lijo había resuelto archivar la causa impulsada por Canosa, al no haber víctimas que se presentaran formalmente a declarar.

Fue entonces cuando Milei se sumó al coro. Primero compartió el video del discurso de Tagliani con la frase "Mierdosa teléfono…". Luego fue más lejos, en un segundo tuit: "Me estás diciendo que MIERDOSA denunció y acusó a un montón de personas sin pruebas? La verdad no me sorprende. Además, siendo periodista del 95% no debería llamarnos la atención… BASURA INMUNDA REPUGNANTE. CIAO!", escribió el mandatario.

La mención al "95%" —referencia recurrente de Milei para descalificar al periodismo que considera hostil a su gobierno— ubicó a Canosa en esa categoría sin ambigüedades. La conductora, que fue una voz crítica de la gestión libertaria desde sus inicios, ya había sido destinataria de ataques similares por parte del Presidente en oportunidades anteriores.