Tuesday 19 de May, 2026
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POLíTICA | Hoy 16:00

Revelan que Espert también estuvo en la Casa Rosada cuando se celebró una reunión por $Libra

Los registros oficiales de ingreso lo ubican un minuto después que Davis y Novelli. Ese día el creador del token transfirió medio millón de dólares.

Espert y Milei | Foto:CEDOC
Espert y Milei | Foto:CEDOC

Los registros oficiales de ingreso a la Casa Rosada ubican al diputado José Luis Espert dentro del edificio el 30 de enero de 2025, el mismo día y por la misma puerta que Hayden Mark Davis —creador de la criptomoneda $Libra— y los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, en la jornada en que el presidente Javier Milei se reunió con el empresario estadounidense y firmó con él un acuerdo confidencial de asesoramiento, dos semanas antes del lanzamiento del token que terminó en escándalo.

Los datos surgen de un pedido de acceso a la información pública realizado por el usuario @criminaalmambo y fueron publicados en primer lugar por el experto en informática Javier Smaldone. Según esos registros, Davis y Novelli ingresaron a las 13.55, Terrones Godoy a las 13.56 y Espert a las 13.57, por el acceso de Rivadavia 250, una entrada lateral reservada para visitas destacadas. Los tres criptobros se retiraron a las 14.31; el diputado, once minutos después: a las 14.42.

José Luis Espert

Ese mismo día, mientras la reunión se desarrollaba en el edificio, Davis transfirió US$ 499.999 a una billetera virtual en el momento exacto en que se reunió con el jefe de Estado. Minutos después, Milei subió una selfie con Davis a sus redes y escribió que habían mantenido "una muy interesante charla" sobre blockchain e inteligencia artificial.

Un mes después de aquella reunión, desde la cuenta de X de Espert se lanzó la promoción de $Libra V2, en un tuit de tono casi calcado al que había publicado Milei con la versión original del token. El precio del nuevo activo trepó y se desplomó en cuestión de horas. Espert denunció que su cuenta había sido hackeada, pero la explicación no convenció: fue uno de los primeros en repostear el tuit de Milei sobre $Libra original, y los vínculos previos entre el diputado y el entorno de Novelli no son nuevos. Tanto Milei como Espert habían sido docentes en la escuela de trading de Novelli, N&W Professional Traders, antes de llegar al poder.

Las conexiones financieras también están bajo la lupa. Otros giros sospechosos provienen de María Pía Novelli, investigada por la estafa $Libra: Espert recibió $60.000 el 9 de diciembre de 2020, idéntico valor el 29 de enero de 2021 y $30.000 el 5 de abril.

Espert no explicó públicamente por qué ingresó a la Rosada en esa franja horaria ni qué reunión tuvo ese día. El expediente judicial sigue abierto.

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