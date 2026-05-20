Carlos Pagni: "No todo es Adorni y Karina Milei, también alrededor de Santiago Caputo hay negocios"

El periodista Carlos Pagni encendió una señal de alarma sobre el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo en su columna semanal. Al analizar la interna que sacude a La Libertad Avanza —desatada por la cuenta de X @PeriodistaRufus, atribuida a Martín Menem—, Pagni advirtió que el foco puesto en el sector del karinismo oculta otra zona de conflicto igualmente sensible.

"No todo es Adorni, no todos son los Menem, no todo es Karina Milei. Daría la impresión de que también alrededor de Caputo hay negocios", disparó el columnista de La Nacion.

En el centro de sus señalamientos, los hermanos Neuss: amigos de la infancia de Caputo que, según Pagni, emergen como los empresarios más favorecidos del actual ciclo político. "Con la palanca casi familiar que tienen con Santiago Caputo, se quedan con negocios muy importantes", sostuvo, y mencionó que los empresarios del sector energético los miran "con mucha inquietud".

Uno de los casos que detalló es el de Transener, la empresa de transporte de energía más importante del país. Según el periodista, durante una licitación el sistema cayó y, al restablecerse, la empresa ganadora —con la mejor oferta económica— fue la de los Neuss. El episodio derivó en una denuncia ante la Procuración de Investigaciones Administrativas. También señaló intereses de ese grupo en la Hidrovía.

El punto más explosivo fue otro: Pagni afirmó que hubo llamados desde las oficinas de Caputo —"presumiblemente del propio 'Mago del Kremlin'"— para incidir en una licitación petrolera en Chubut en beneficio de los Neuss. El asesor niega cualquier vínculo entre sus amigos y esos contratos.

El dato no es menor en el contexto de la pelea interna: fue precisamente la cuenta @PeriodistaRufus —la que Caputo atribuyó a Menem— la que había deslizado esa acusación. Desde ese perfil se le preguntaba al ministro de Economía si "la familia Neuss se va a quedar con un porcentaje de todas las empresas y concesiones de la República", interpelanda a Manuel Vidal, el hombre de mayor confianza de Caputo. Una ironía que Pagni no dejó pasar: la munición que el asesor usó para hundir a Menem cargaba, al mismo tiempo, contra él mismo.