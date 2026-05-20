Wednesday 20 de May, 2026
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POLíTICA | Hoy 12:54

El Gordo Dan sobre la cuenta falsa de Martín Menem: "Le mintieron al Presidente"

Parisini contradijo al Presidente, insistió en que @PeriodistaRufus era del titular de Diputados y desafió a Oría a publicar el video prometido.

Gordo Dan | Foto:CEDOC
Gordo Dan | Foto:CEDOC

Daniel Parisini, el propagandista conocido como El Gordo Dan y referente de Las Fuerzas del Cielo, salió a contradecir la versión de Javier Milei sobre el escándalo de la cuenta de X atribuida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Lo hizo desde su programa en el canal de streaming Carajo, horas después de que el Presidente dijera, en diálogo con Neura, que el episodio fue "algo prefabricado para generar un problema".

"Yo estoy convencido de que no es algo fabricado, sino que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado, no tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente", afirmó Parisini, que responde al asesor Santiago Caputo.

El disparador fue la cuenta @PeriodistaRufus, un perfil anónimo en X desde el que se difundía material crítico a la gestión. Caputo publicó capturas que sugerían que un link opositor había sido compartido desde el Instagram personal de Menem. La cuenta fue eliminada de inmediato, lo que Caputo leyó como confirmación. Menem intentó bajar el tono reconociendo "un error involuntario del community manager", aunque también habló de una maniobra para perjudicarlo. Fue esa contradicción la que Parisini explotó: "Ahora están diciendo que es una operación implantada, lo cual no tiene conexión con esa versión previa".

Milei respaldó a Menem y mencionó que el publicista Santiago Oría había armado un video que demostraba el armado. Parisini lo desafió: "Si se publica y tiene un argumento convincente, yo mismo me comprometo a pedir disculpas públicas". Y cerró: "No se puede tomar a la gente de pelotuda. Quedó todo al descubierto, nos sacamos las caretas y la gente sabe quién es quién".

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Franco Guareschi

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