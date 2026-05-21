Video: el gobernador Sáenz baila samba en medio del frío

El frío y la llovizna no fueron obstáculo. Este jueves, el gobernador de Salta Gustavo Sáenz se calzó metafóricamente las plumas del carnaval carioca y se animó a bailar samba frente a cámaras, autoridades y directivos de la aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas, en el acto oficial de presentación del nuevo vuelo directo entre Salta y Río de Janeiro, que comenzará a operar el próximo 17 de diciembre.

El evento se realizó en la Dirección de Aviación Civil provincial y contó con bailarines vestidos con trajes típicos de carnaval que intentaron, con percusión y energía tropical, combatir la crudeza de la mañana salteña. Cuando los artistas invitaron al mandatario a sumarse, Sáenz aceptó entre risas y ensayó algunos pasos que, según las bromas de los presentes, se parecían más a "pisar hormigas" que a una coreografía carioca. El desparpajo, de todos modos, se lo reconocieron.

Más allá del show, el anuncio tiene sustancia. Durante su discurso, Sáenz calificó la incorporación de la ruta como "un paso histórico" para el turismo salteño y subrayó que la provincia se consolida como el distrito del NOA con mayor conectividad internacional. La nueva conexión con Río se sumará a los vuelos ya operativos de LATAM hacia Lima, Copa Airlines hacia Panamá y Paranair hacia Asunción. Los pasajes entraron en venta desde este mismo jueves.

La presentación incluyó además un saludo virtual de Ricardo Almeida, presidente de TurisRio —el organismo de promoción turística del estado de Río de Janeiro— quien celebró el intercambio cultural y turístico entre ambos destinos y saludó especialmente al gobernador y a la ministra de Turismo provincial, Manuela Arancibia.

(Crédito: Gente de Salta)