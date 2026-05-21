Ramiro Marra sobre Milei: "Sí, le mienten, lo sufrí en carne propia"

En plena tormenta libertaria por el Rufusgate, apareció una voz que no estaba en el guión: la de Ramiro Marra. El economista y exlegislador porteño, eyectado de La Libertad Avanza a principios de 2025, publicó este miércoles en X un texto sin anestesia que en pocas horas se convirtió en la nafta más fresca sobre el fuego de la interna.

"Sí, le mienten. Lo sufrí en carne propia. A veces uno decide callar y guardarse las cosas por el bien y la estabilidad del país, pero tampoco podemos fingir demencia eternamente", escribió Marra. Y remató: "La lealtad es con las ideas y con la verdad, no con el diario de Yrigoyen que le arman".

La referencia al caudillo radical no era inocente: Marra apuntaba directamente al entorno presidencial —con Karina Milei como blanco tácito— acusándolo de construirle al presidente una realidad a medida, blindada de críticas y disensos internos. El mismo Milei había justificado la expulsión de Marra del partido alegando que el exlegislador había votado a favor de un presupuesto con aumentos de impuestos, lo que contradecía la doctrina del espacio.

Lo notable del posteo es su timing: llega justo cuando el caso @PeriodistaRufus dejó al descubierto que las operaciones internas de LLA tenían nombre, apellido y cuenta de Instagram. Marra no nombra a nadie más, pero el contexto hace el trabajo. Para quien lo quiera leer, el mensaje es claro: no fue el único al que le tendieron una cama dentro de la casa.

Marra no es una voz cualquiera: fue de los primeros cuadros económicos en respaldar a Milei cuando la candidatura todavía parecía una apuesta de alto riesgo, y su paso por la Legislatura porteña lo ubicó durante años como una de las caras más reconocibles del proyecto libertario en la Ciudad. Que alguien con ese capital de lealtad acumulada salga a decir en público lo que muchos dentro del espacio murmuran en privado tiene un peso específico que un tuit de un aliado circunstancial no tendría. No es ruido de afuera. Es eco de adentro.