Encuesta: Axel Kicillof es el opositor con mejor imagen

La última encuesta nacional de Giacobbe Opinión Pública correspondiente a abril mostró un cambio significativo en el mapa político argentino y encendió señales de alerta dentro del oficialismo. El relevamiento, realizado sobre una muestra nacional de 2.500 casos, reflejó un deterioro sostenido de la imagen del presidente Javier Milei y, al mismo tiempo, consolidó a Axel Kicillof como el dirigente opositor con mejor imagen en la misma medición.

El dato más contundente del estudio fue la confirmación del gobernador bonaerense como el adversario con mejor imagen que puede hacer frente al oficialismo. El ex ministro de Economía sostiene un 34,1% de imagen positiva, seguido de la dirigente trotskista Myriam Bregman con 31,9%. Cerrando el podio se encuentra la ex presidenta Cristina Kirchner con 27,9%. Con más de 10 puntos porcentuales abajo de la ex jefa de Estado se encuentran la vicepresidenta Victoria Villarruel, con 16,9% y Mauricio Macri con 16,5%.

También el mismo Kicillof demostró ser uno de los perfiles opositores con menos imagen negativa (53,2%) en comparación con el resto de los dirigentes mencionados, solo superado por Bregman que midió 50,7%. De igual manera, la imagen negativa dentro de todo el espectro político argentino mantiene un promedio de 50%. Un dato preocupante.

Al mismo tiempo, la encuesta consolidó a Patricia Bullrich como la dirigente con mejor posicionamiento dentro del espacio de centroderecha y liberal. La senadora obtuvo 39,7% de imagen positiva y 49, 7% de negativa. Otro dato contundente del estudio fue el crecimiento de la imagen negativa de Milei, que alcanzó el 55,6%, mientras que la valoración positiva quedó claramente rezagada a solo 35,9%.

El fenómeno resulta especialmente relevante porque la senadora no solo conserva apoyo entre votantes tradicionales del PRO, sino que además retiene respaldo en segmentos libertarios desencantados con la administración presidencial. La encuesta atribuye parte de ese desgaste a los conflictos internos del Gobierno, a las denuncias vinculadas a presuntos casos de corrupción, vinculados al jefe de Gabinete Manuel Adorni, y al deterioro de las expectativas económicas de amplios sectores sociales.

El estudio también mostró un fuerte malestar social. Según los datos difundidos, el 41,9% de los consultados aseguró que “no puede resistir más” la situación económica actual, una cifra que impacta directamente sobre la evaluación presidencial. El informe advierte que el deterioro del humor social comenzó a trasladarse de manera más visible a la imagen del mandatario, especialmente en sectores medios y bajos que habían acompañado al oficialismo en 2023 con expectativas de recuperación económica rápida.

En un contexto de creciente incertidumbre dentro del oficialismo, el gobernador bonaerense apareció como el dirigente con mayor capacidad para conservar apoyo transversal dentro del electorado opositor y peronista, mientras el oficialismo empezó a enfrentar niveles de rechazo inéditos desde su llegada a la Casa Rosada.