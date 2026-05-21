Rufusgate: comprobaron que la cuenta que desató la interna libertaria está asociada a Martín Menem

El canal A24 difundió esta semana un tutorial técnico que reavivó la interna en La Libertad Avanza: un especialista explicó, paso a paso, cómo la herramienta de archivo web Wayback Machine permite verificar que la cuenta anónima @PeriodistaRufus —desde la que se atacó al entorno de Javier Milei— estaba vinculada al perfil de Instagram de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

El conductor Eduardo Feinmann presentó el material y sintetizó la mecánica del rastreo: "Por más que borres la cuenta, la información siempre queda, el rastro, la huella digital". El especialista detalló que, al quitarle un agregado a un link que @PeriodistaRufus había compartido, el enlace conducía directamente al perfil de Instagram de Menem. "¿Quién lo compartió? Martín Menem lo compartió", concluyó.

El influencer libertario El Gordo Dan no tardó en reaccionar. "Se terminó la discusión", escribió en X, y apuntó contra quienes "insultaban al Presidente, operaban a sus ministros y despotricaban contra el plan económico a espaldas". En la misma línea, El Gordo Dan —alineado con Caputo— fue categórico desde el canal Carajo: "Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado. No tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente".

Desde el entorno de Menem, en tanto, insistieron en que todo se trató de "un error involuntario del community manager" y denunciaron una maniobra política orquestada en su contra.

El episodio no es menor en términos de poder interno: Milei había salido públicamente a respaldar a Menem y a encuadrar el affaire como "algo que le plantaron", una versión que el análisis técnico difundido por A24 deja, cuanto menos, en zona de turbulencia. La evidencia digital no resuelve la disputa política, pero le cambia el peso a cada uno de los actores: si Menem no sabía, alguien de su entorno sí; y si lo sabía, la operación corría por su cuenta.