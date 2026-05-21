Quién es la investigadora del Conicet que acaba de ganar un premio internacional

Se llama Raquel Chan, es investigadora superior del Conicet, profesora de la Universidad Nacional del Litoral y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (Conicet-UNL). Esta semana fue galardonada con el Premio Internacional L'Oréal-UNESCO "Por las Mujeres en la Ciencia" —en su 28ª edición— en representación de América Latina y el Caribe. La distinción reconoce su trabajo en la identificación de genes y mecanismos biológicos capaces de mejorar la tolerancia de las plantas frente a condiciones ambientales extremas: sequías, inundaciones, heladas y altas temperaturas.

El núcleo de su investigación está en los cultivos que alimentan al mundo. Chan y su equipo desarrollaron variedades de trigo, maíz, arroz y soja con mayor resistencia al déficit hídrico, un avance que adquiere relevancia crítica en un contexto de cambio climático y demanda alimentaria global en expansión. "Junto con mi equipo, hemos identificado genes específicos que hacen que determinadas plantas sean más resilientes", explicó la investigadora. Entre sus logros concretos figura una técnica que permite incrementar la producción de semillas y frutos en sistemas de agricultura familiar, y que Chan decidió hacer de libre acceso mediante videos explicativos en español e inglés.

Su trayectoria arranca en los años '80, cuando se recibió de Bioquímica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. De regreso en Argentina, obtuvo su doctorado en 1988 en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (Conicet-UNR) y completó su posdoctorado en la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo, Francia. Desde entonces acumuló más de 80 publicaciones en revistas científicas internacionales, más de 10 capítulos de libros y es co-inventora de 10 patentes internacionales. Su palmarés previo incluye el Premio Konex en Biotecnología (2013), el Female Food Hero de Croplife International (2019) y el Premio Fundación Bunge y Born en Agrobiotecnología (2023), entre una veintena de distinciones.

En la 28ª edición del galardón, Chan integra el grupo de cinco científicas seleccionadas a nivel mundial, junto a representantes de América del Norte, África, Asia-Pacífico y Europa. Con este reconocimiento, Argentina se consolida como el país de América Latina con mayor cantidad de investigadoras premiadas por L'Oréal-UNESCO, con un total acumulado de 12: nueve Laureadas y tres Rising Talents.