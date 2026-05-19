Rectora versus alumnos guapos: el video viral que disparó el debate

Una grabación realizada dentro de un aula de una escuela secundaria se convirtió en uno de los videos más virales de los últimos días en el país y abrió un fuerte debate sobre los límites de la autoridad escolar, el comportamiento de los estudiantes y el desgaste de docentes y directivos frente a situaciones de indisciplina. En las imágenes se observa a una directora enfrentando a un grupo de alumnos durante una discusión cargada de tensión, mientras varios adolescentes se ríen, filman con sus celulares y desafían constantemente a la autoridad educativa.

El episodio comenzó a circular masivamente en TikTok, X, Instagram y Facebook luego de que una alumna grabara la secuencia desde el interior del aula. En un primer momento distintos medios y usuarios aseguraron que el hecho había ocurrido en una escuela secundaria de la provincia de Río Negro, versión que rápidamente se expandió en redes sociales y portales informativos. Sin embargo, horas después el Ministerio de Educación y Derechos Humanos rionegrino emitió un comunicado oficial desmintiendo que la institución perteneciera al sistema educativo provincial y aclaró que ni la escuela ni las personas involucradas eran de esa provincia. Hasta el momento, el lugar exacto donde ocurrió la escena no fue confirmado oficialmente.

El video muestra a la directora ingresando al aula luego de que una docente solicitara ayuda porque no podía controlar al curso. Según reconstruyeron distintos medios, el grupo acumulaba reiterados episodios de mala conducta, interrupciones y faltas de respeto hacia profesores y autoridades escolares. En el salón, la mujer comenzó a dirigirse en tono firme hacia los estudiantes mientras uno de ellos movía repetidamente el pupitre de forma provocadora. En medio del enojo, la directora reaccionó pateando el banco del alumno y lanzó la frase que terminó viralizándose en redes sociales: “¿Ustedes creen que yo soy una bruja? No conocen lo peor de mí”.

Durante la grabación también se escuchan otros retos directos de la directora hacia los estudiantes. “Estoy cansada de que falten el respeto”, expresó mientras intentaba recuperar el control del aula. En otro tramo les recriminó el uso constante de celulares y la actitud desafiante frente a los docentes. La tensión aumentaba porque algunos alumnos se reían, hacían comentarios fuera de cámara y continuaban moviendo bancos mientras ella hablaba.

La viralización fue inmediata y generó posiciones completamente opuestas. Un amplio sector de usuarios respaldó a la directora y sostuvo que la escena reflejaba el deterioro de la convivencia escolar y la pérdida de autoridad de los docentes. Otros cuestionaron la forma en que reaccionó la directiva y consideraron inapropiado el gesto de patear el pupitre del estudiante. La discusión rápidamente trascendió el episodio puntual y se transformó en un debate más amplio sobre violencia escolar, educación pública, disciplina y el impacto de las redes sociales dentro de las aulas.

En redes sociales, especialmente en Reddit y X, usuarios comentaron el episodio. Muchos docentes compartieron experiencias similares y describieron situaciones de agotamiento frente a cursos conflictivos. Algunos mensajes defendían abiertamente a la autoridad escolar y señalaban que los estudiantes “no respetan ningún límite”, mientras otros advertían sobre los riesgos de naturalizar escenas de agresividad dentro de una institución educativa. Finalmente, el video también reavivó una discusión recurrente dentro del sistema educativo: hasta dónde puede llegar la autoridad docente y qué ocurre cuando las estrategias tradicionales de diálogo y convivencia dejan de funcionar en el aula.