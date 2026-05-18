Interna Rural: la hija del ganadero argentino que milita el veganismo

En una entrevista para el programa Ángeles y Demonios conducido por Angie Landaburu, la diseñadora vegana Milagros Pereda, hija del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, encendió diversos cuestionamientos al afirmar que su padre respalda que se debe dejar de consumir carne. La secuencia televisiva expuso la tensión intestina en la mayor organización agroganadera del país, que atraviesa una crisis institucional y disputa próximamente elecciones internas. Hasta el momento, Pereda es el único candidato formalizado para la presidencia de la entidad rural.

“Mi papá viene de familias, generaciones de productores de ganadería, pero está cortando esa línea. Sabe y es superconsciente de que hay que ponerle un fin a esto. Gran parte de esa influencia también fue mi mamá, que también es vegetariana, y algunos de mis hermanos también. Cuando estás más cerca de estas industrias, tenés más realidades y entendés lo que está generando. Eso fue lo que nos hizo pegar un volantazo para el otro lado. Pero es esta dualidad que veo constantemente en mi familia, que me lleva para un lado y para otro. Pero mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne”, destacó la hija del ganadero.

Inmediatamente, en redes sociales, Marcos Pereda se desligó de las declaraciones mediáticas de su hija. “Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país”, destacó y añadió: “Como productor agropecuario de décadas, creo que Argentina no solo tiene que avanzar en el sector sino que debe conquistar nuevos mercados para vender nuestra carne en todo el mundo. Así lo vengo manifestando desde siempre y lo seguiré haciendo. Y a los que quieren aprovechar el tema llevándolo a la campaña electoral, lo entiendo pero no lo comparto”.

El episodio se produce en medio de una interna marcada por acusaciones cruzadas entre Pereda y el actual presidente, Nicolás Pino, quien aún no confirmó si buscará la reelección. Tres semanas atrás, se desató un conflicto interno cuando salieron a la luz graves fallas en la digitalización de los registros genealógicos de razas animales. La renovación digital que debía extenderse por solo nueve meses desde junio de 2023, se prolongó por dos años y costó más de US$ 3 millones. Durante el proceso, parte del equipo técnico vinculado a Gustavo Papini y Pereda presentó la renuncia.

La Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, mantiene su peso como principal organización de grandes productores rurales y terratenientes del país, con 3.900 socios y una historia institucional que remite a apellidos como Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers y Etchevehere. Según comentaron fuentes relacionadas, Pereda se encuentra apartado de facto de las decisiones de la Comisión Directiva en la actualidad, un factor que alimentó la fractura definitiva en la entidad agraria.