El billete fake de 100.000 pesos que fue desmentido por el Banco Central

Una imagen que mostraba un supuesto billete de $100.000 con el rostro del célebre cardiólogo René Favaloro se viralizó en las últimas horas en redes sociales, generando repercusión y consultas entre usuarios que creyeron que se trataba de una nueva emisión inminente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La información es falsa.

Desde el Banco Central desmintieron completamente la información y aclararon que no existe ningún proyecto ni emisión de un billete de esa denominación.

La desinformación cobró fuerza luego de que el periodista Marcelo Fava publicara en X que el supuesto billete podría entrar en circulación durante los primeros días de junio. Varios medios digitales replicaron la noticia como si fuera oficial antes de que el BCRA saliera a desmentirla. No es la primera vez que ocurre algo así: meses atrás había circulado con el mismo formato un falso billete de $100.000 con la imagen de Lionel Messi, que también fue desmentido en su momento por la misma entidad.

Al rechazo del Banco Central se suma otro frente: la Fundación Favaloro ha manifestado en múltiples ocasiones que la familia del cardiocirujano se opone a que su imagen sea utilizada en papel moneda.

El supuesto billete de $100.000 es un diseño creado en internet, similar a otras fake news que ya circularon anteriormente. Actualmente, los billetes de mayor valor en circulación son el de $10.000, con Manuel Belgrano y María Remedios del Valle, y el de $20.000, con Juan Bautista Alberdi.

El episodio vuelve a poner en evidencia la velocidad con la que circulan falsedades sobre política monetaria en un contexto de alta sensibilidad económica, donde cualquier rumor sobre nuevas denominaciones encuentra terreno fértil en la opinión pública.