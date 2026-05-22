Fenómeno "Envidiosa": el éxito de la mujer real

Con más de tres millones de vistas en la semana de su estreno, traducida a varios idiomas, número uno en Netflix Argentina y en el top five de las series de habla no inglesa a nivel global, la ficción argentina "Envidiosa" tiene mucho que contar, además de esos récords. De la supervivencia de los mandatos que históricamente han jaqueado la vida de las mujeres, pero también de la posibilidad de atravesarlos y transformarse, aunque nada coincida con lo planeado.

La ficción imaginada por Adrián Suar, guionada por Carolina Aguirre y protagonizada por Griselda Siciliani apareció como un provocador entretenimiento cuando la marea de los feminismos en la calle comenzaba a bajar en intensidad y, para muchas, se sintió como un permiso para bajar la guardia y empezar a hablar de otras cuestiones. De los temores, por ejemplo. De los prejuicios y sensaciones que muchas mujeres experimentan sin animarse a reconocer. Pero, sobre todo, de la trampa de que la propia vida siga guiones ajenos y perturbadores.

"El éxito de la mujer real" se titula esta edición de NOTICIAS en la que desgranamos por qué "Envidiosa", la serie del momento, genera tanta empatía.

Además, en la portada de esta semana: operaciones cruzadas en la cada vez más feroz interna libertaria, ahora encarnada en las figuras de Martín Menem y Santiago Caputo; la tevé mundialista que se viene; y los hoteles icónicos argentinos que son un destino en sí mismos.

por R.N.