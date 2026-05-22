La canción viral de Rosemary: "¿Qué tendrá ese león con ese paquetón?"

La difusión de una serie de audios atribuidos al presidente Javier Milei y a la asesora de imagen Rosemary Maturana desató en las últimas horas una nueva conmoción política y mediática en el país. Las grabaciones, de contenido íntimo y en algunos pasajes sexualmente explícitas, comenzaron a circular hace unas horas en redes sociales, canales de streaming y programas de actualidad política, hasta convertirse en uno de los temas más comentados del escenario nacional.

Diversas hipotesis recalan sobre las filtraciones, que vinculan a la SIDE y esquemas de custodia presidencial, algo que elevó el impacto político del episodio. En medio de la interna Menem-Caputo, se estima que la aparición de los audios presidenciales se vinculan con las tensiones internas dentro del oficialismo. Incluso se abrió una presentación judicial para investigar el origen de las grabaciones y determinar si existió espionaje ilegal o acceso indebido a información sensible vinculada a la seguridad del mandatario.

En los audios, cuya autenticidad todavía genera controversia política aunque Maturana aseguró públicamente que las conversaciones existieron, se escuchan diálogos cargados de confianza personal, apodos privados y frases de alto voltaje. De acuerdo con las transcripciones difundidas por distintos medios y fragmentos reproducidos en redes sociales, Maturana llamaba al mandatario “Paquetón”, sobrenombre que ella misma confirmó en entrevistas posteriores. “Yo le decía a Javier paquetón”, declaró la asesora, al tiempo que sostuvo que las conversaciones pertenecían al ámbito privado y que la filtración constituía “un carpetazo” político.

El episodio adquirió un componente todavía más mediático por la aparición pública de Rosemary Maturana pocos días antes de la viralización de los audios. La asesora participó recientemente en el streaming Una cosa de locos, donde presentó una canción titulada “El paquetón”, tema que muchos interpretaron como una referencia directa al apodo con el que llamaba a Milei. Durante esa aparición, Maturana mezcló humor, provocación y referencias personales, entonando esta pregunta: "¿Qué tendrá ese león con ese paquetón?". Por supuesto, la puesta en escena rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Según explicó la propia Maturana, la canción surgió precisamente de aquellas conversaciones privadas mantenidas durante años con el mandatario. “Mi tema ‘El paquetón’ nació de esto”, afirmó en una entrevista posterior. En el streaming, la asesora interpretó fragmentos del tema con una estética festiva y una letra cargada de insinuaciones. Entre los versos que circularon en redes y fueron retomados por distintos portales aparecen frases como “llegó el paquetón” y “nadie puede con el paquetón”, líneas que posteriormente los usuarios relacionaron inmediatamente con las grabaciones filtradas y con el vínculo personal entre ambos.

Para agregar más leña al fuego y la confusión a la situación,en redes sociales, se recordó un posteó de El Gordo Dan en el que compartió un fragmento de ELO Podcast de agosto de 2023 en el que se bromea sobre el tamaño del miembro viril del futuro presidente (una secuencia grabada antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada). "El Javo porta el sable que liberara a la Nación", mensajeó Daniel Parisini con humor en su cuenta de X.

Algunos de esos pasajes fueron definidos por medios opositores como “explosivos”, mientras que desde sectores cercanos al Gobierno se denunció una operación de inteligencia ilegal destinada a perjudicar políticamente al Jefe de Estado. En paralelo, dirigentes oficialistas y comunicadores libertarios sugirieron que el material podía haber sido editado o incluso manipulado digitalmente, aunque hasta el momento no se conocieron pericias concluyentes.

La combinación entre audios íntimos, acusaciones de espionaje, internas dentro del oficialismo y la repentina irrupción musical de Maturana convirtió el episodio en uno de los escándalos políticos y mediáticos más resonantes de esta semana. Mientras la Justicia intenta determinar el origen exacto de las grabaciones y establecer si hubo una violación a la privacidad presidencial o una filtración vinculada a sectores de inteligencia, el caso sigue escalando en el debate público argentino, alimentado por nuevas revelaciones, operaciones cruzadas y la permanente viralización de fragmentos de audio en redes sociales.