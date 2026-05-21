Un caso policial que tiene en vilo a La Pampa

Alfredo Rincón y una denuncia que nadie termina de resolver. El ex futbolista santarroseño, asegura que una organización criminal le quitó, en menos de cien días, ocho terrenos, un hotel que administraba desde hacía 35 años y una camioneta. El método, según la causa judicial, combinó golpizas, amenazas de muerte y escrituras firmadas bajo coacción ante una notaria de Santa Rosa.

Todo comenzó con la disolución de su sociedad conyugal, en julio de 2012. Rincón recibió diez propiedades en el barrio Villa Martita y el vehículo. Los lotes aún tramitaban su escrituración definitiva por una sucesión pendiente. Esa vulnerabilidad fue, según la denuncia, la puerta de entrada de la banda.

El operador inmobiliario Santiago Cairnie y Carlos Luján Sosa se presentaron como compradores interesados. Lo que siguió fue sistemático según denuncia Rincón: golpes dentro del propio hotel “Etcétera”, el envenenamiento de sus cuatro perros, y amenazas de muerte a sus hijos hasta obligarlo a enviar a dos de ellos a vivir en otras provincias.

Un día, diez escrituras

El 16 de octubre de 2012, una escribana pampeana autorizó diez escrituras traslativas de dominio en una sola jornada. Según la denuncia, Rincón era trasladado bajo custodia armada mientras miembros de la banda montaban guardia en su casa. El procedimiento se repetía: inscribir cada lote a su nombre y transferirlo de inmediato a integrantes u allegados de la organización. En cada acta, la notaria dejó constancia de que el vendedor había cobrado en efectivo. Rincón afirma que no recibió un solo peso.

Las cifras hablan por sí solas. El hotel “Etcétera”, valuado en 240.000 dólares, fue vendido por 490.000 pesos, fraccionados en dos cuotas deliberadamente menores a 300.000 para eludir la obligación de informar la operación a la UIF. Dos terrenos cuyo valor de mercado rondaba los 80.000 dólares cada uno fueron traspasados al hijo de Sosa, de 19 años, por 75.000 pesos cada uno. Una esquina valuada en 80.000 dólares quedó en manos del secretario general del sindicato FOESGRA por 6.000 pesos. Todas las operaciones fueron autorizadas con un embargo preventivo todavía vigente, aunque la escribana certificó que las deudas estaban saldadas.

Fracturas, heridas y un asesinato por encargo

Las agresiones físicas acompañaron el despojo. En febrero de 2013, Rincón fue golpeado en la calle y terminó con un brazo fracturado. En abril, una nueva emboscada le abrió una herida en la cabeza que requirió atención de urgencia. Su camioneta fue transferida bajo presión en diciembre de 2012. En junio de 2013, Cairnie usó un poder notarial de los herederos Alonso para vender dos parcelas a Sosa por 50.000 pesos; Sosa las revendió en el mismo acto por 250.000.

La Brigada de Investigaciones hizo su trabajo: allanamientos, documentación secuestrada, confesiones obtenidas. Aun así, los expedientes llevan años sin resolución. La fiscal que conducía la investigación fue apartada de la causa sin explicación pública.

Rincón cree saber por qué. Señala conexiones de la banda altos referentes de la política provincial. Son acusaciones que él sostiene pero que la justicia no ha probado ni descartado, en parte porque la justicia, en esta historia, parece no moverse.

Ante la persistencia de las amenazas, Rincón recurrió a Javier Catoni, especialista en seguridad con experiencia en la protección de personas en situación de riesgo de vida extremo. Catoni, que ya había intervenido en casos de alto perfil con similares características, asumió la coordinación de los protocolos de protección para el ex futbolista y su familia, evaluando vulnerabilidades, estableciendo rutinas seguras y articulando medidas de contingencia ante eventuales ataques.

Su incorporación a la causa no es un detalle menor: que alguien con ese perfil considere necesaria su intervención dice bastante sobre la gravedad de la situación que Rincón enfrenta cada día. Mientras tanto, sigue viviendo en Santa Rosa. Sigue sin recuperar nada. Y sigue esperando.

por R.N.