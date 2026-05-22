Audios prohibidos: las anteriores filtraciones de Rosemary sobre Milei

NOTICIAS la cubrió primero. En septiembre de 2025, cuando la ex asesora de imagen Rosmery Maturana filtró chats privados con el Presidente, esta revista ya estaba ahí. Hoy, con los supuestos audios íntimos de alto voltaje viralizados y una denuncia penal ante el juzgado de Ariel Lijo que investiga si el material compromete la seguridad nacional, su nombre volvió a ocupar la agenda. Pero la historia viene de antes.

Maturana no es una extraña en el ecosistema libertario. Sin haber tenido nunca un contrato formal en el Estado, fue ella quien moldeó el look del futuro presidente durante la campaña: eligió sus corbatas, sus trajes y, sobre todo, le regaló la icónica campera de cuero Under Armour que se volvió símbolo del candidato. La confianza iba más lejos que la imagen: según trascendidos, era quien le compraba los medicamentos cuando Milei se engripaba, y él fue el único hombre que la acompañó cuando falleció su padre.

El primer escándalo llegó en septiembre de 2025, cuando Maturana publicó en Instagram una captura de chat privado con el Presidente acompañada de un texto que sacudió la Casa Rosada: "No es agresivo, no es psiquiátrico. Lo que pasa hay que solucionarlo, pero saquen a los verdaderos culpables." La frase instaló la imagen de un Presidente emocionalmente expuesto. Para entonces ya circulaban versiones de que "Yuyito" González había encontrado mensajes comprometedores entre ambos en el celular del mandatario, desencadenando la ruptura.

Una semana después, Maturana redobló la apuesta. Publicó nuevas capturas de WhatsApp y un texto en mayúsculas donde se reivindicó como la única que lo cuidaba de verdad, apuntando contra el entorno presidencial al que calificó de "vampiros de mala energía" que rodeaban al Presidente por puro interés. El mensaje político era claro: cuando ella estaba cerca, las cosas salían bien. Los problemas, según su lectura, venían de adentro, de quienes solos, en sus propias palabras, "no llegarían a nada".

Ahora, con los audios íntimos viralizados esta semana en el programa 1+1=3, Maturana salió a defender al Presidente: "Era una conversación de confidentes, no hay nada de malo", dijo, y aclaró que lleva un año sin hablar con él. El Gobierno, por su parte, deslizó que se trata de una operación coordinada de desgaste. La Justicia, mientras tanto, investiga cómo salió el material de los canales encriptados de comunicación presidencial.