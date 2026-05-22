Lilia Lemoine: de apalancar el "paquetón" al "qué carajo te importa"

Lilia Lemoine tuvo una semana que la dejó expuesta desde dos flancos. La diputada de La Libertad Avanza, cosplayer de profesión y una de las figuras más ruidosas del ecosistema libertario, protagonizó dos episodios que, leídos juntos, dibujan una política que elige cuándo hacer fuego y cuándo apagarlo según la conveniencia del momento.

El primero fue en las redes. Cuando la filtración de los supuestos audios íntimos del presidente Milei copó la agenda y los grandes medios tanteaban con cautela cuánto cubrirlo, Lemoine no dudó y tuiteó sin anestesia: "En LN+ no tienen huevos para hacer rating con lo del paquetón. ¿Soy la única pensando eso?". La frase fue lanzada como una granada: una diputada oficialista empujando a los medios afines a profundizar un escándalo que salpica a su propio jefe de Estado, con quien, vale recordar, tuvo un romance antes de que él llegara a la presidencia.

El segundo episodio fue en el streaming Es cueto, del canal Anima, donde Lemoine se presentó junto a la legisladora libertaria Candela Vidal para defender a Martín Menem en medio de la feroz interna que lo enfrenta con Santiago Caputo. Cuando Matías Camps, conocido en las redes libertarias como @HerreroLiberal, se animó a hacer una pregunta incómoda sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Lemoine lo frenó en seco: "¿Qué carajo te importa?". El que preguntaba era, para más datos, uno de los propios.

No es casual que Lemoine haya elegido pararse del lado de Menem. En los últimos días trascendió que desde una cuenta atribuida al presidente de la Cámara se habría filtrado un mensaje donde la llamaba "rubia loquita" y hablaba de un afecto que va más allá de lo político. Lemoine no desmintió el vínculo. En el universo libertario, donde las lealtades se miden en tuits y las traiciones en filtraciones, eso ya es casi una declaración de principios.

El contraste de la semana no es menor. Con Milei echa nafta. Con Menem, cierra la persiana. La interna que sacude a La Libertad Avanza encuentra en Lemoine un termómetro tan preciso como impredecible.