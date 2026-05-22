El mensaje velado de Rosemary a Milei: "Yo tengo cuatro años de charla con él"

La filtración de una serie de audios atribuidos al presidente Javier Milei y a la asesora de imagen Rosemary Maturana provocó en las últimas horas uno de los escándalos políticos y mediáticos más resonantes del año. Las grabaciones comenzaron a circular este mismo jueves en redes sociales, canales de streaming y cuentas vinculadas al universo político digital, hasta instalarse rápidamente en la agenda nacional.

Los primeros fragmentos fueron difundidos por el periodista Santiago Cúneo, quien posteriormente realizó una presentación judicial en Comodoro Py al considerar que la misma filtración podría implicar una vulneración de la seguridad presidencial. Las conversaciones, de tono íntimo y sexualmente explícito, fueron reproducidas parcialmente por portales digitales y cuentas de redes sociales. Referencias a la cantidad de "tetazos’ que recibió” y "Vos tenés la concha mágica”, son algunas de las frases sexuales atribuidas al mandatario libertario.

Uno de los elementos que más repercusión generó fue el apodo “Paquetón”, utilizado por Maturana para dirigirse al Presidente. La propia asesora y, ahora, cantante pop confirmó públicamente la autenticidad de parte de los audios y reconoció el origen del sobrenombre. “Mi tema nació de esto, porque yo a él le decía a "Javier paquetón”, declaró en las últimas horas al ser consultada por distintos medios sobre la filtración. También Oscurita, apodo artístico que ella misma creo, sostuvo que no veía “nada de malo” en las conversaciones porque, según explicó, “era una conversación de confidentes”. En otra frase reproducida por la prensa, agregó: “Yo tengo cuatro años de charla con él” y "que estoy a disposición".

Hace aproximadamente una semanas, antes de que se viralizaran los audios, la asesora lanzó oficialmente el tema musical “Paquetón”, una canción inspirada —según ella misma admitió— en el vínculo personal que mantuvo con Milei. El tema fue presentado públicamente en el programa “Emociones Musicales” y luego interpretado en distintos streamings y contenidos virales que circularon por Instagram y TikTok.

En esos videos promocionales, Maturana aparecía cantando y bailando una letra cargada de insinuaciones y referencias directas al apodo presidencial. Entre los versos más difundidos en redes sociales figuraban frases como “Llegó el paquetón” y “Nadie puede con el paquetón”, utilizadas como eje del estribillo del tema. La canción empezó a circular días antes de la explosión mediática de los audios, varios editados según la cantante, lo que posteriormente alimentó especulaciones sobre la existencia previa de las conversaciones íntimas y el conocimiento de sectores del entorno libertario sobre el vínculo entre ambos.

La figura de Maturana ya había quedado envuelta en rumores durante 2025, cuando diversos programas de espectáculos la señalaron como presunta tercera en discordia en la ruptura entre Milei y Amalia 'Yuyito' González. Según reconstruyeron distintos medios, la asesora mantenía contacto frecuente con el economista desde la pandemia y ocupó un rol cercano durante la campaña electoral de La Libertad Avanza, participando en la construcción de la imagen pública del entonces candidato presidencial.

Hace unas horas, desde el boliche Ink, Oscurita insistió en que la filtración constituye una operación política. “No hay nada de malo en los audios”, aseguró, y volvió a remarcar que las charlas pertenecían al ámbito privado. Mientras tanto, el caso continúa escalando políticamente, con denuncias cruzadas sobre espionaje ilegal, internas dentro del oficialismo y posibles maniobras de inteligencia alrededor del entorno presidencial.