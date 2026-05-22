La pelea entre Martín Menem y el Gordo Dan por el escándalo Rufus

La interna que sacude a La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo. Daniel Parisini, el Gordo Dan, referente de Las Fuerzas del Cielo y operador digital del ala de Santiago Caputo, compartió un video que, según él, cierra el debate sobre la cuenta anónima @PeriodistaRufus: el perfil que publicaba críticas al Gobierno y cuyo link original redirigía directamente a la cuenta verificada de Martín Menem en Instagram.

La herramienta que usó Parisini para fundamentar su acusación fue Wayback Machine, la plataforma que almacena páginas de internet automáticamente. Gracias a esa captura archivada, el influencer mostró que el tuit original de @PeriodistaRufus contenía un enlace que, al abrirse desde celular, llevaba sin escalas al perfil oficial del presidente de la Cámara de Diputados. "No fue plantado. No le mientan nunca más al Presidente", sentenció desde su cuenta en X.

El problema es que Milei ya había salido a defender a Menem públicamente. En una entrevista en el streaming Neura, el jefe de Estado sostuvo que la cuenta le había sido "plantada" al titular de Diputados y que Menem lo había explicado dentro del gabinete. Parisini desafió esa versión de frente: "Creo que le mintieron al Presidente", dijo en su programa del canal Carajo, dejando en el aire una acusación que apunta directamente al entorno de Karina Milei.

Menem, lejos de entrar en el barro, eligió el desdén. "¿Es funcionario Daniel Parisini? Ya está, Luis. Demos vuelta la página", escribió en X, apuntando a que su rival no ocupa ningún cargo en el Estado. Parisini no dejó pasar la chicana: "Rufus ve La Misa. Dijo que no soy funcionario. Estoy orgulloso, no sé desde cuándo es un valor para el mileismo ser funcionario", respondió, reivindicando su lugar de militante por fuera de la estructura formal del poder.

Lo que queda en evidencia es que la grieta entre el ala Caputo y el ala Menem-Karina no tiene solución rápida. Con el propio Presidente en el medio —defendiendo a uno mientras el otro le dice que lo engañaron— la interna libertaria encontró su versión más incómoda.