Quién es "Oscurita", la asesora de imagen de los audios íntimos de Milei

Rosemary Maturana pasó en pocos días de ser una figura relativamente desconocida del entorno digital libertario a convertirse en uno de los nombres más comentados de la política y el espectáculo. Asesora de imagen, agente inmobiliaria y vinculada desde hace años al círculo personal de Javier Milei, quedó en el centro de un escándalo nacional tras la filtración de audios íntimos y sexuales atribuidos al mismo Presidente y a ella, material que comenzó a circular masivamente en redes sociales y plataformas digitales desde este jueves.

Los primeros fragmentos fueron difundidos por el periodista Santiago Cúneo, quien posteriormente realizó una presentación judicial en Comodoro Py al considerar que la filtración podría implicar una vulneración de la seguridad presidencial. “Yo tengo cuatro años de charlas con él. Cuatro años. Están recortando pedacitos, me están echando la culpa a mí. No hay teléfono que quepa cuatro años de charla. La verdad es que me trajo muchos recuerdos buenos. Les quiero decir algo, primicia: Javier era una persona supertierna, respetuosa. Yo estoy escuchando ahora que están haciendo recortes con él muy agresivo y no es verdad eso. Nada que ver. Por algo le estoy haciendo una canción que es de alegría”, detalló Maturana en declaraciones a la FarandulaShow.

Lo declarado por Maturana a los medios y la duradera relación con el economista libertario es verdad. La flamante vocalista nació en Vicente López y durante años trabajó en el rubro inmobiliario, aunque en paralelo desarrolló actividades vinculadas a la asesoría de imagen. En sus redes sociales se presenta como “asesora de imagen y estilismo” y ex estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad John F. Kennedy. Su vínculo con Milei se remonta a la época de la pandemia, período en el que comenzaron conversaciones frecuentes que luego derivaron en una relación de extrema confianza.

Incluso, distintas fuentes coinciden en que la asesora tuvo participación activa durante la campaña presidencial de 2023, especialmente en cuestiones ligadas a estética pública y comunicación informal del entonces candidato de La Libertad Avanza. Portales la identificaron directamente como “asesora de imagen” del actual Jefe de Estado durante esa época. Aunque nunca ocupó un cargo formal de alto perfil dentro del gobierno nacional, en el universo libertario se la reconocía como una figura cercana al titular del Poder Ejecutivo y habitual interlocutora personal.

Su nombre ya había comenzado a sonar con fuerza el año pasado, cuando circuló como presunta tercera en discordia en la ruptura entre Javier Milei y Amalia “Yuyito” González. Tras la separación de la conductora televisiva y el mandatario, varios programas de espectáculos y medios nacionales mencionaron a Maturana como una mujer muy cercana al Presidente. Ella negó haber sido responsable de la ruptura, aunque admitió públicamente el vínculo de confianza que mantenía con el mandatario.

Por supuesto, el escándalo explotó definitivamente hace unas horas cuando comenzaron a viralizarse los audios de tono íntimo y sexual entre ambos. Lejos de negar el contenido, la asesora y, ahora, cantante pop confirmó públicamente la autenticidad de las conversaciones y defendió al libertario.

“Yo le decía a Javier paquetón, en realidad éramos confidentes”, afirmó Oscurita, el apodo artístico que Maturana eligió utilizar hace semanas,en declaraciones reproducidas por varios medios. También sostuvo: “No hay nada de malo en los audios. Aunque, en otras entrevistas aseguró que las grabaciones, si bien existieron, “fueron recortadas” y utilizadas con intención política contra Milei.

Por otro lado, la canción titulada “El paquetón”, fue inspirada directamente en el sobrenombre con el que llamaba al mandatario. “Mi tema ‘El paquetón’ nació de esto, porque yo le decía a Javier "paquetón"”, explicó la flamante artista musical. El tema fue presentado inicialmente en contenidos digitales y luego interpretado en plataformas streamings, como "Una cosa de locos" y espacios musicales online, entre ellos el ciclo “Emociones Musicales” .

Sin embargo, en medio de la polémica, Oscurita insistió en que el material fue utilizado como “un carpetazo” político contra el jefe de Estado y aseguró que las conversaciones pertenecían estrictamente al ámbito privado. Mientras tanto, el caso sigue creciendo judicial y mediáticamente, en un escenario atravesado por acusaciones de espionaje, operaciones internas y una exposición inédita de la intimidad presidencial.