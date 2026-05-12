Escándalo viral: Cómo funciona el sistema de votación de Gran Hermano que generó dudas

Una nueva polémica sacudió a Gran Hermano cuando, en plena gala de eliminación transmitida por Telefe, apareció en pantalla una placa con porcentajes imposibles desde el punto de vista matemático. El episodio ocurrió durante una definición entre Dani De Lucía y Danelik , en un momento de máxima tensión del programa, y rápidamente generó acusaciones de fraude, manipulación y errores de producción en redes sociales.

La controversia comenzó cuando el conductor Santiago del Moro pidió que se mostraran los porcentajes parciales de la votación antes de anunciar quién abandonaría la casa. En ese instante, la gráfica oficial emitida por Telefe exhibió dos cifras que llamaron inmediatamente la atención del público: 53,1% para una participante y 56,9% para la otra. El problema era evidente: la suma total daba 110%, algo estadísticamente imposible en una votación binaria.

La reacción fue inmediata tanto en el estudio como en las redes sociales. En X, TikTok e Instagram comenzaron a multiplicarse las capturas de pantalla y los mensajes de usuarios que denunciaban un supuesto “acomodo” del reality. Muchos seguidores señalaron que el error alimentaba las sospechas históricas sobre una eventual manipulación de resultados en el programa. Algunos fanáticos incluso afirmaron que el episodio demostraba que “los números estaban armados de antemano”, mientras otros apuntaron directamente contra el equipo de producción y edición gráfica de Telefe.

La situación se volvió todavía más incómoda porque el error ocurrió en vivo y durante uno de los momentos más sensibles del programa: la lectura oficial de los votos. La producción debió ir rápidamente a una tanda comercial mientras intentaban corregir la placa errónea. Al regresar al aire, Del Moro explicó que se había tratado de un “error de tipeo” cometido al momento de cargar los datos que había entregado la escribana responsable del conteo.

Minutos después apareció en pantalla la corrección oficial. Los porcentajes verdaderos eran 52,9% contra 47,1%, cifras que sí cerraban matemáticamente. De acuerdo con la explicación brindada en el programa, el problema se habría originado por una equivocación humana en el área de graphs y edición en vivo, donde alguien habría cargado mal uno de los números antes de enviarlo al aire.

Sin embargo, la rectificación no alcanzó para apagar el escándalo. Parte del público presente en el estudio comenzó a gritar y cuestionar la transparencia del reality, lo que obligó a Del Moro a intervenir nuevamente. El conductor respondió visiblemente molesto y defendió el procedimiento del programa, señalando que los porcentajes aparecían asociados a siluetas anónimas y no directamente a los participantes, por lo que —según sostuvo— no había forma de alterar el resultado a partir de esa gráfica.

La polémica se produjo además en un contexto especialmente sensible para el reality, ya que en los meses previos Gran Hermano había acumulado varios errores técnicos y filtraciones que habían puesto en duda el aislamiento y la transparencia del juego. Días antes, por ejemplo, un televisor dentro de la casa mostró accidentalmente datos vinculados a una votación positiva, revelando porcentajes que los participantes no debían conocer. Ese episodio también generó fuertes críticas hacia la producción porque podía modificar estrategias dentro de la competencia.

A eso se sumaron otros fallos recientes, como graphs que anticiparon salvaciones antes del anuncio oficial o filtraciones involuntarias en pantalla que llevaron a muchos seguidores a denunciar improvisación en la realización del programa. En foros y comunidades de seguidores del reality, especialmente en Reddit, muchos usuarios relacionaron el error del “110%” con un clima general de desconfianza alrededor del formato actual del programa.

Sobre todo, varias discusiones apuntaron contra los constantes cambios en las reglas, las placas positivas y negativas, las sanciones variables y las intervenciones de producción que, según parte del fandom, terminaron debilitando la credibilidad del juego. Aunque desde Telefe insistieron en que se trató únicamente de un error humano en la carga de datos, la escena quedó instalada como uno de los bloopers más comentados de la edición 2026. Con un traspié así, la eliminación de Daniela de Lucia paso a un segundo plano.