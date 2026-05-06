El poema de Pedro Rosemblat sobre la cascada de Adorni

Pedro Rosemblat, junto a su equipo del ciclo streaming Industria Nacional de la plataforma Gelatina, protagonizaron el "Cascada Day", una emisión dedicada excluivamente a los escándalos protagonizados por el jefe de Gabinete y principal vocero presidencial Manuel Adorni. El novio de Lali Espósito aprovechó para poner una ácida cuota de humor ante los hechos denunciados sobre los cuestionados bienes patrimoniales del funcionario libertario.

En un de los segmentos, Rosemblat entonó un poema llamado Pepito Cascada que verseaba lo siguiente: "Me casco mirando mi cascada. Mi jardín es como el bosque de las hadas encantadas y yo, el ogro en el pantano de las fortunas lavadas. Cómo me cago el arquitecto... Cae el agua y yo pienso en esa pobre jubilada que llora frente a millonarios que se le ríen en la cara. No tiene patio, no tiene fuente, no tiene nada".

De esta original manera, el programa filokirchnerista de Rosemblat aportó su grano de arena para disparar contra el jefe de Gabinete de Milei, ante los sucesivos escándalos. Sin dudas, la propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz, que está formalmente a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, fue uno de los casos más renombrados de esta semana. La compra fue realizada en noviembre de 2024 mediante escritura firmada ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko, aunque la titularidad no habría sido actualizada en los registros municipales, donde aún figuraba el vendedor original, Juan Ernesto Cosentino.

Sobre esa vivienda se desplegó una compleja operatoria de refacciones que constituye hoy el núcleo más comprometedor del expediente. El arquitecto y contratista Matías Tabar, vinculado al grupo Alta Arquitectura, declaró bajo juramento que las obras demandaron 245.929 dólares y que fueron abonadas íntegramente en efectivo, sin facturas ni registros formales. Según su testimonio, los pagos se realizaron en múltiples entregas en dólares, directamente en mano y dentro del propio country, entre noviembre de 2024 y julio de 2025.

El presupuesto original de la obra, cercano a 94.000 dólares, se incrementó progresivamente con la incorporación de mejoras de alto costo: remodelación integral, instalación de porcelanatos, construcción de parrilla, reformas en cocina con isla y desayunador, revestimientos con mármol travertino, y modificaciones en la pileta que incluyeron un sistema de jacuzzi. Sin embargo, el elemento que concentró mayor atención mediática y política fue la construcción de una cascada ornamental en el jardín de la vivienda.