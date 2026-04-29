El "NOLSAP" de Yanina Latorre por una nota sobre su hija Lola

NOLSALP es un acrónimo utilizado por el presidente Javier Milei en redes sociales que significa "No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas". Esta sigla representa una crítica recurrente de los activistas libertarios hacia ciertos sectores del periodismo, a quienes se los suele acusar de difamación o de operar en su contra. Sin embargo, también es utilizado frecuentemente en la plataforma X para responder a noticias que el mandatario considera falsas o incómodas.

Un episodio similar ocurrió cuando Lola Latorre, hija del periodista deportivo Diego Latorre y la conductora Yanina Latorre, subió un video a sus redes sociales compartiendo la noticia de que fue llamada por la marca Burberry para representarla. En la grabación, la modelo, en pleno vuelo, detalló su viaje a Londres para participar de los eventos de la reconocida firma de indumentaria. "Me he comprado todo de esta marca. Amo la historia de la marca, amo su estampa, amo su logo, amo todas las prendas, su famoso trench", reconoció la influencer.

En redes sociales, el portal periodístico MDZ Online compartió la secuencia protagonizada por Latorre en su cuenta de X. "La exitosa abogada Lola Latorre viajó a Londres invitada por una marca de moda: "Mi sueño es ir a las Fashion Weeks del mundo. Tengo una cabeza muy ambiciosa", fue el mensaje de la plataforma mendocina. Ademas, el mismo medio acompañó con otra secuencia de un ciclo streaming de DGO en la que la flamante abogada explica el negocio de las entradas de reventa o falsificadas.

Por supuesto, la frase no cayo nada bien a Yanina Latorre, la madre de la influencer cargó contra el sitio en el mismo canal de comunicación. "¿No te da verguenza? ¿Qué te hizo Lola? ¡Se recibió de abogada! Explícame la ironía de “exitosa abogada” Es mejor ser ella, estudió, tiene un título y se dedica a lo que se le canta", arremetió y con agresividad apuntaló: "Un portal de mierda y berreta que busca que bardeen a una chica que no jode a nadie ¡Seguí mirando su vida! Ella la pasa bomba mientras vos resposteas estupideces".

La presentadora televisiva de SQP, que proviene del periodismo de espectáculos, no ahorró en insultos y cuestionamiento contra el sitio web.