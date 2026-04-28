La oficina anti fake news desmintió a Luciana Geuna por la filmación en Casa Rosada

En su cuenta oficial de red social X, la llamada Oficina de Respuesta Oficial publicó un extenso mensaje desmintiendo a la periodista Luciana Geuna y al diario Clarín sobre el escándalo de la cámara oculta en Casa Rosada. El usuario de X, encargado de la comunicación digital correspondiente a Presidencia, dirigido por Juan Pablo Carreira (conocido en redes como "Juan Doe"), desmintió que los reporteros de TN hayan sido autorizados en grabar en la sede central del gobierno nacional.

"La operadora del Grupo Clarín, Luciana Geuna, miente. Su descargo en TN contradice los hechos de manera precisa y verificable. Aquí están los cinco puntos que la desmienten de forma concreta. Si existía autorización para filmar, ¿por qué grabaron con anteojos inteligentes ocultos, escondiendo lo que estaban haciendo? Ese detalle no aparece en ninguna explicación. Los pedidos y autorizaciones para filmar el interior de la Casa Rosada se realizan exclusivamente por vía formal, mediante nota escrita. No existe registro alguno de ese trámite. Ninguna nota, ninguna autorización. Ignacio Salerno, al presentar el informe, admitió en el aire que “asumimos un riesgo”. Reconoció explícitamente que conocían el Reglamento Interno y que su accionar podía tener consecuencias ", señaló el mensaje.

A continuación, el tuit destacó: "Las imágenes mostradas corresponden a áreas restringidas de la Casa Rosada. Según el reglamento que firmaron, nadie puede registrar imágenes o videos en espacios no autorizados especialmente al efecto sin autorización expresa. Geuna reconoció que tienen más material fílmico no autorizado y presentó el informe como “Capítulo I”. No fue un hecho aislado. Aquí está el Reglamento Interno de la Casa Rosada que el periodista y el medio firmaron: Prohibiciones expresas. Falta grave. “En espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar. La falta de cumplimiento a esta prohibición importará una falta grave”.

“Ante el supuesto de registrarse una conducta indecorosa o temeraria por parte de los acreditados y/o participantes que altere el normal funcionamiento en cualquiera de las actividades y/o instalaciones de la Casa de Gobierno, la Autoridad de Aplicación podrá suspender o revocar la acreditación otorgada y el acceso a la misma. Firmaron el documento. Conocían las reglas. Las violaron deliberadamente. La desmentida es factual y directa: no hubo autorización formal, grabaron a escondidas en áreas restringidas y admitieron asumir un riesgo. El reglamento que ellos mismos suscribieron es claro y habla por sí solo", cerró el órgano de comunicación digital de Casa Rosada.

Un día antes, en su ciclo "¿Y mañana que?", la periodista de TN acusada se refirió al escándalo por las filmaciones en la Casa Rosada y la decisión oficial de restringir el acceso a periodistas acreditados."Naturalmente, avisamos con anterioridad a funcionarios del área de prensa que lo haríamos", subrayó la conductora, que precisó que no se trató de una grabación clandestina.

Geuna también sostuvo que las imágenes se tomaron en espacios públicos y con autorización, y adelantó que presentará todo el material en la Justicia con los abogados pertinentes al medio televisivo. Ademas ,cuestionó el cierre de la sala de prensa tras el episodio.

“Era un informe que buscaba ser atractivo pero, digamos, inocente. Sin denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos”, señaló Geuna y, sobre el cierre de la sala de prensa de Casa de Gobierno, agregó: "Es una decisión política que interpela a todos los que creemos y defendemos profundamente la libertad de expresión”.

"Lo sentimos de verdad y creo en el aprendizaje que me dejan estas situaciones”, cerró la conductora televisiva. Ante lo acontecido Casa Militar presentó una denuncia contra la misma Geuna y Nacho Salerno por la presunta difusión de secretos políticos y militares. Una situación que confronta, una vez más, al periodismo desde diversos ámbitos del Poder Ejecutivo.