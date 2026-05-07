Los Wachiturros sonaron en el programa de Jimmy Fallon

El rapero argentino Trueno volvió a colocar a la música urbana nacional en una de las vitrinas más importantes de la televisión estadounidense al debutar en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. La presentación ocurrió en el estudio de la NBC en Nueva York y funcionó como la carta de presentación internacional de “TURR4ZO”, el cuarto álbum del artista nacido en La Boca. El conductor Jimmy Fallon lo introdujo sosteniendo el vinilo del disco y anunciando que interpretaría el tema principal del nuevo trabajo.

La puesta en escena estuvo marcada por una estética oscura y minimalista. En el mismo escenario donde estuvieron Ca7riel y Paco Amoroso, Trueno apareció vestido completamente de negro, acompañado por una banda integrada por músicos argentinos como Leo Genovese, Pedro Pasquale, Nico Taranto y Nacho Mateu. El show comenzó con un sampler de “Tirate un paso”, uno de los temas más emblemáticos de Los Wachiturros, en lo que rápidamente fue interpretado como un homenaje directo a aquella formación que marcó la cultura popular surgido em el conurbano de comienzos de la década de 2000. Sobre esa base sonora, el rapero desarrolló su interpretación de “TURR4ZO”, mezclando rap, hip hop, trap y referencias a la cultura barrial argentina.

La actuación tuvo además varios guiños de fuerte identidad argentina. Trueno bailó sobre el escenario con movimientos inspirados en la llamada estética “turra” y cerró la performance mostrando en su espalda una frase que reformulaba el célebre mensaje dejado por los autores del robo al Banco Río de Acassuso en 2006. La inscripción decía: “En industria de ricachones sin armas ni rencores es solo plata y amores”. El gesto fue leído como una combinación de ironía social, reivindicación barrial y declaración artística dentro de la industria musical internacional.

El momento más comentado en redes sociales, sin embargo, fue la utilización del sample de “Tirate un paso”, porque conectó a millones de espectadores con un fenómeno muy particular de la cultura pop nacional: Los Wachiturros. La banda surgió en el partido bonaerense de Morón y fue creada por el productor y representante Simón “La Torre” Gaete. El grupo estaba integrado por jóvenes provenientes de barrios populares del conurbano bonaerense y combinaba la cumbia con influencias del reggaetón, la música electrónica y la estética callejera que comenzaba a imponerse entre los adolescentes de aquella época. Su nombre mezclaba el término “wachín”, utilizado en la jerga urbana argentina para referirse a un chico joven, con “turro”, palabra asociada a la cultura villera y barrial.

Los Wachiturros se transformaron rápidamente en un fenómeno masivo gracias a canciones pegadizas, coreografías simples y una imagen fácilmente reconocible: gorras con visera plana, pantalones ajustados, zapatillas deportivas y cortes de pelo extravagantes. Su estilo se vinculó directamente con la “cumbia urbana”, una variante de la cumbia villera que incorporaba elementos del reggaetón y del pop bailable. El grupo alcanzó enorme popularidad con canciones como “Tirate un paso”, “Soy soltero”, “La wachiturra” y “Me estoy enamorando”. En pocos meses pasaron de actuar en boliches barriales a presentarse en programas de televisión, giras internacionales y festivales masivos en distintos países de América Latina.

El fenómeno tuvo una enorme repercusión entre 2011 y 2013. Durante ese período, Los Wachiturros dominaron fiestas, discotecas y programas juveniles de televisión, convirtiéndose en un símbolo de una época marcada por el auge de la cumbia electrónica y las tribus urbanas adolescentes.

Sin embargo, el impacto fue relativamente breve. La saturación mediática, conflictos internos y cambios en las tendencias musicales provocaron un rápido descenso de popularidad. Hacia mediados de la década, el grupo había perdido centralidad en la escena musical argentina, aunque varias de sus canciones quedaron instaladas como clásicos populares y referencias inevitables de la cultura urbana de aquellos años.

Precisamente por eso, el homenaje de Trueno tuvo una carga simbólica fuerte. El rapero no solo llevó su música a uno de los programas más influyentes de Estados Unidos, sino que además reivindicó una estética y un sonido que durante años fue considerado marginal o asociado únicamente al entretenimiento popular. Al utilizar el sample de “Tirate un paso” frente a una audiencia global, Trueno convirtió a Los Wachiturros en parte de un relato más amplio sobre la identidad cultural de los barrios bonaerenses y la evolución de la música urbana nacional.