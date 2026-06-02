Milei mundialista: "No puedo evitar ponerme termo con la Selección argentina"

YPF lanzó este lunes su campaña oficial de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y su principal sponsor en la competencia eligió a Lionel Messi como el rostro de la pieza audiovisual. El video, presentado a dos semanas del debut del seleccionado argentino, combina imágenes de distintos puntos del país con escenas de la vida cotidiana para retratar la unidad nacional en la antesala del torneo. El lema que lo vertebra es "Vamos todos juntos de nuevo".

El material no tardó en llegar a la cuenta de X del presidente Javier Milei, quien lo reposteó con un comentario que rápidamente se viralizó. "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!", escribió el mandatario, y agregó, con una mezcla de entusiasmo y autoconsciencia: "Perdón, no puedo evitar ponerme termo con la Selección Argentina". En el posteo también etiquetó a la cuenta oficial de YPF y a Horacio Marín, presidente de la compañía.

La Selección argentina ya está radicada en Kansas, donde este lunes realizó su primera práctica formal en el Compass Minerals National Performance Center, el complejo del Sporting Kansas City de la MLS. El plantel de Lionel Scaloni arrancó los trabajos con el grupo completo tras la incorporación de Messi, quien había llegado el domingo junto al resto de la delegación. El cuerpo técnico monitoreará de cerca la situación física de varios jugadores que se sumaron con molestias.

El 16 de junio, Argentina saldrá a la cancha en busca de iniciar la defensa del título obtenido en Qatar 2022. La campaña de YPF, uno de los sponsors más importantes del seleccionado, se inscribe en esa antesala de euforia colectiva que ya contagió, sin disimulo, hasta al mismísimo jefe de Estado.