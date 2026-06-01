Quién es el senador peronista que busca crear un registro oficial de ovnis

Se llama Víctor Sanzberro, tiene 58 años, representa al Partido Justicialista en el Senado de Entre Ríos por el departamento Victoria y, en el marco del furor global por los fenómenos extraterrestres, presentó un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA). La iniciativa propone que la provincia cuente con un organismo oficial para "recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados" en el espacio aéreo, terrestre y en los cursos de agua del territorio entrerriano.

Sanzberro fue elegido senador en octubre de 2023 con el 45,85% de los votos, encabezando la lista del Frente Más para Entre Ríos. Antes de la presentación del proyecto sobre ovnis, era conocido principalmente en el ámbito provincial por sus posiciones en materia de salud pública y seguridad alimentaria. Ahora su nombre circula en medios nacionales. El proyecto quedó registrado con el número 15.702, tomó estado parlamentario el miércoles 27 de mayo y fue remitido a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado, que preside otro peronista: el médico Martín Oliva.

La propuesta no cayó del cielo. En los fundamentos, Sanzberro citó como antecedente directo la desclasificación histórica de archivos que el gobierno de Estados Unidos inició el 8 de mayo de 2026, cuando publicó más de 160 documentos, videos, fotografías e informes de agencias militares y de inteligencia sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP). "El contexto internacional nos marca el camino. Países como Brasil, Chile y Uruguay ya cuentan con programas oficiales de seguimiento", argumentó. Y agregó que Entre Ríos "tiene la oportunidad de ser vanguardia nacional en esta materia".

El proyecto tiene un componente geográfico concreto: Sanzberro propone que la sede del programa sea la ciudad de Victoria, cabecera del departamento que representa. Victoria es reconocida en el ambiente ufológico nacional e internacional como un punto de atracción de avistamientos, tiene su propio museo del ovni integrado al recorrido turístico y alberga a la organización Visión OVNI, cuya trayectoria el legislador destacó explícitamente. La Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA) también tiene base en la ciudad y ha liderado la desclasificación de documentos oficiales mediante la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.

"Este proyecto no se trata de creencias, sino de transparencia y derecho a la información", sostuvo Sanzberro en la fundamentación. "Resulta una responsabilidad institucional proveer un marco ordenado y serio para que los ciudadanos y profesionales del aire y el agua puedan reportar avistamientos anómalos sin temor a la ridiculización." El programa incluiría un comité de expertos para auditar los casos con rigor científico y apunta, además, a impulsar el turismo científico en la provincia.