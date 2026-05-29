Las posibles explicaciones a las que recurriría Adorni para explicar su enriquecimiento

Pasaron 22 días desde que Javier Milei prometió que la declaración jurada de Manuel Adorni era "inminente". El jefe de Gabinete no la presentó. Según relevó el periodista Manu Jove, aunque el plazo de la Oficina Anticorrupción vence el 31 de julio, el de ARCA expira en los primeros días de junio, lo que convierte al "la semana que viene" en una promesa que ya no admite demasiadas prórrogas. Tres meses después de que el tema estallara públicamente, el entorno de Adorni ya dejó trascender las versiones que se usarían para justificar la vida de nuevos ricos de la pareja que, antes de la función pública, reclamaba salchichas en mal estado.

La herencia del padre

La primera explicación que circula apunta a una herencia de su padre, fallecido en 2002. El patrimonio en cuestión incluiría un terreno en Salazar, provincia de Buenos Aires, valuado en no más de diez mil dólares, y un tercio de un departamento en La Plata. Según Jove, "no llega" para justificar el salto patrimonial que se le atribuye al funcionario.

La herencia de la abuela

La segunda versión involucra una herencia de su abuela, el mismo argumento que ya utilizó su hermano Francisco para explicar —en menos de una semana desde que fue denunciado— su propio crecimiento patrimonial. Para Jove, tampoco alcanzaría para cubrir las cifras en cuestión.

El régimen de inocencia fiscal

La tercera hipótesis es la más polémica: acogerse al nuevo régimen de inocencia fiscal, que no excluye a funcionarios. Bajo esta lógica, Adorni sostendría que ya tenía el dinero pero no lo declaraba por su filosofía anti-impuestos, y que recién al llegar al Gobierno empezó a gastarlo. El problema es evidente: ¿de dónde proviene ese dinero? ¿Del trabajo junto a Marcelo Grandío en un programa semanal de Grítalo TV? El mismo Grandío que lo llevó de vacaciones y que luego recibió contratos de la TV Pública, origen de otra causa judicial en curso.

La pista cripto

Una posibilidad adicional que empieza a tomar forma es que Adorni intente justificar su patrimonio con un portafolio de criptomonedas, argumentando que ya las poseía y que el salto del bitcoin explica su crecimiento. De ser así, debería aclarar que su omisión en la primera declaración jurada fue un error y rectificarse formalmente.

Lo que el periodista considera seguro es la conclusión política del relato que se viene: "Quieren que creamos que tenía guita antes y no la usaba, pero empezó a derrocharla cuando llegó al Gobierno". Y advierte que en la Justicia difícilmente se acepte esa versión sin exigir los movimientos históricos de sus billeteras.