Milei viaja a Estados Unidos para los festejos del 4 de julio: su récord de visitas al país del Norte

Javier Milei tiene confirmado un nuevo viaje a Estados Unidos: estará en ese país el 4 de julio, fecha en que se conmemora el Día de la Independencia estadounidense. La información fue confirmada desde la Quinta de Olivos a Infobae, y la primera parada del viaje será la ciudad de Nueva York. No se descarta que, una vez en el distrito neoyorquino, el mandatario se dirija luego a otras ciudades del país.

No se trata de un aniversario cualquiera: Trump busca conmemorar los 250 años de la adopción de la Declaración de Independencia de 1776, que marcó la separación formal del Imperio Británico. En ese marco, funcionarios de la Casa Blanca impulsan incluso un billete de 250 dólares con el retrato del presidente norteamericano, lo que supondría la primera aparición de una persona viva en la moneda estadounidense en más de 150 años.

La visita número 17

Con este viaje, Milei habrá pisado territorio estadounidense 17 veces desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. Estados Unidos es, con amplia diferencia, el país que más visitó, con desplazamientos que abarcaron Washington D.C., Miami, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Austin, Sun Valley, Palm Beach y Doral.

Solo en 2026, Milei ya visitó ciudades como Washington, Miami y Nueva York, donde encabezó actividades con empresarios, inversores y funcionarios. En febrero participó del primer encuentro del Consejo de la Paz convocado por Trump en el Instituto de la Paz en Washington. En marzo inauguró la Argentina Week 2026, organizada por la Embajada argentina junto con JP Morgan y Bank of America. En mayo viajó a Los Ángeles para disertar en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.

El costo de tanto vuelo

Según una reconstrucción de Ámbito en base a los informes de gestión presentados por los jefes de Gabinete ante el Congreso, Milei acumuló más de $4.700 millones en gastos por viajes al exterior desde el inicio de su mandato. El último informe de Adorni ante Diputados detalló que, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, los traslados internacionales del Presidente y su comitiva insumieron $437 millones adicionales.

El Presidente enmarca sus reiteradas visitas en su alineamiento irrestricto con Washington y en una estrategia de seducción a inversores extranjeros. La alianza entre ambos países se viene consolidando en distintos planos: a fines de abril, Milei participó del ejercicio naval Passex 2026 frente a la costa de Mar del Plata, donde visitó el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz. En marzo, el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, se reunió con el director de la CIA, John Ratcliffe, en la sede central de Langley.

Con el viaje del 4 de julio, el presidente habrá visitado Estados Unidos en promedio una vez cada mes y medio desde que llegó al poder.