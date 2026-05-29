El nuevo spot de Patricia Bullrich que se sube a la fiebre mundialista

"Un solo equipo. 47 millones de argentinos. Y un rumbo claro. Hacer a la Argentina grande otra vez", fue el eslogan que Patricia Bulltich compartió en la red X. La legisladora libertaria compartió en sus redes sociales un breve spot protagonizado por la selección nacional de fútbol, en diferentes años, a tan solo días del comienzo del Mundial FIFA 2026.

De esta manera, la senadora porteña aprovechó la creciente fiebre mundialista para reposicionarse para el 2027, en miras de las elecciones generales de ese año. Muchos estiman que la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio será la alfil elegido por La Libertad Avanza para evitar la reelección de Jorge Macri en la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Otros consideran que la ex ministra de Seguridad tiene un margen solido para pelearle al mismo Javier Milei la candidatura en las internas libertarias del año que viene y tener su revancha por el sillón de Rivadavia. Una ambición personal de la senadora que nadie desconoce, sobre todo la secretaria general de Presidencia y máximo titular del oficialismo Karina Milei.

Desde hace unas semanas, la ex funcionaria de Seguridad comenzó a marcar distancia pública con algunas decisiones del gobierno nacional. Esa postura le permitió crecer en imagen y convertirse en una referencia para sectores del mismo oficialismo, empresarios y dirigentes del PRO que imaginan un “mileísmo moderado” de cara a la contienda electoral del año que viene. Algunas fuentes aseguran que nunca abandonó su aspiración presidencial.

La visión de Bullrich de impulsar acuerdos electorales amplios con gobernadores y aliados, choca de frente con la mirada de Karina Milei que todavía apuesta a fortalecer candidatos propios de La Libertad Avanza. Mientras tanto, aunque el presidente mantiene públicamente el respaldo a Bullrich, la relación se enfrió en la mesa política. Sobre todo después de que la senadora primereó y le pidió al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente su declaración jurada de bienes.

La Selección argentina llegará a la competencia como vigente campeona del mundo tras el título obtenido en Qatar 2022. El equipo de Scaloni integrará el Grupo J y debutará el martes 16 de junio frente a Selección de Argelia en Kansas. Su segundo encuentro será el lunes 22 de junio ante Selección de Austria en Dallas, mientras que cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Selección de Jordania, nuevamente en Dallas. Jordania será además una de las selecciones debutantes de esta edición mundialista.

El nuevo formato del Mundial incluirá doce grupos de cuatro equipos y una fase eliminatoria ampliada a 32 selecciones. La FIFA espera que la edición 2026 se convierta en la más grande y convocante de la historia, con récord absoluto de espectadores, partidos y recaudación comercial. También será el primer Mundial masculino organizado simultáneamente por tres países y en 16 sedes diferentes distribuidas a lo largo de América del Norte.

Un espectáculo multitudinario que los medios y las redes sociales del país va a estar en vilo por varias semanas y que la senadora de La Libertad Avanza no desea perderse la oportunidad de dejar en claro que, en la carrera por el 2027, ella también esta en la búsqueda del triunfo.