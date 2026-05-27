La encuesta que muestra a Milei con serias chances de ser reelecto en 2027

La consultora Synopsis Consultores difundió un informe de opinión pública con proyección electoral hacia 2027 en el que, además de describir tendencias generales, detalla cifras concretas sobre comportamiento electoral, evaluación de gestión y clima social. El estudio, elaborado sobre una muestra nacional de 1.587 casos relevados entre abril y mayo de este año mediante metodología mixta (online y telefónica), presenta un margen de error de +/- 2,4% y estructura sus resultados en torno a variables políticas, económicas y actitudinales, según consignó la propia consultora en su reporte.

En materia de evaluación de gestión, el relevamiento señala que el presidente Javier Milei registra un 47,3% de aprobación frente a un 50,8% de desaprobación, con un 1,9% de no respuesta. Dentro de ese universo, el apoyo se concentra especialmente en varones (52%) y en el segmento de 16 a 29 años (55%), mientras que la desaprobación escala al 58% entre mayores de 50 años. Synopsis destaca que el “umbral de competitividad” para el oficialismo de cara a 2027 se ubica en torno al 45% de aprobación, cifra que hoy se encuentra en el límite de ese rango.

La lectura interpretativa que favorece al líder libertario surge de la sumatoria de las siguientes respuestas: "Me gusta todo de MIlei", "No me gusta del todo Milei, pero no veo nada mejor" y "No me gusta del todo Milei y veo algo mejor". En la suma de esos items, el Jefe de Estado obtendría una aproximación interesante para acercarse a la aprobación de una reelección en primera vuelta. Un resultado que contrasta contra 49.5% de los encuestados que aseguran "No me gusta para nada Milei".

En cuanto a la percepción económica, el 62,5% de los encuestados calificó la situación actual como “mala” o “muy mala”, mientras que un 24,1% la consideró “regular” y apenas un 12,7% la definió como “buena” o “muy buena”. Sin embargo, al consultar por expectativas a futuro, el 41,8% respondió que la economía estará mejor en un año, frente a un 38,6% que cree que empeorará y un 19,6% que anticipa que seguirá igual. Este diferencial entre presente negativo y expectativas divididas es señalado por la consultora como un factor clave en la estabilidad del apoyo oficialista.

Respecto a la intención de voto, el informe plantea un escenario hipotético de primera vuelta en el que el espacio libertario alcanza el 34,7%, el peronismo en sus distintas vertientes suma un 28,9%, mientras que un armado opositor no peronista —fragmentado— reúne el 18,3%. Un 11,5% se declara indeciso y un 6,6% manifiesta intención de voto en blanco o nulo. Synopsis subraya que el oficialismo conserva un “piso consolidado” cercano al 30%, con potencial de crecimiento en función de la evolución económica.

Pero, al analizar la segunda vuelta, el estudio muestra que en un eventual balotaje el oficialismo alcanzaría el 45,2% frente a un 42,8% de una oposición unificada, con un 12% de indecisos. En ese escenario, el comportamiento del electorado independiente resulta determinante: dentro de ese segmento, el 36% se inclina por opciones opositoras, el 31% por el oficialismo y el 33% permanece sin definición.

En relación con la identificación política, el 39,4% de los encuestados afirma no sentirse representado por ningún espacio, el 27,6% se identifica con el oficialismo libertario, el 22,1% con el peronismo y el 10,9% con otras fuerzas. Este dato refuerza, según Synopsis, la centralidad del voto independiente como variable decisiva en futuros comicios.

El informe también mide la demanda de cambio: el 68,2% de los consultados considera que “el país necesita cambios profundos”, frente a un 21,7% que prefiere “mantener algunas cosas y cambiar otras” y apenas un 7,9% que opta por “mantener el rumbo actual sin grandes modificaciones”. Esta cifra, que se mantiene elevada incluso tras el cambio de gobierno en 2023, es interpretada como un condicionante estructural para todas las fuerzas políticas.

En cuanto a liderazgos, Javier Milei encabeza el ranking de imagen con un 48,5% de valoración positiva y un 49,9% negativa. Entre los dirigentes opositores, ninguno supera el 40% de imagen positiva, lo que, según la consultora, evidencia una “fragmentación del liderazgo opositor”. Además, el nivel de conocimiento de figuras emergentes no supera el 60%, lo que limita su capacidad de consolidarse como alternativas competitivas.

Finalmente, el estudio concluye que el escenario electoral hacia 2027 permanece abierto y altamente dependiente de la evolución de variables económicas y políticas. “La estabilidad del apoyo oficialista está atada a la expectativa de mejora económica, mientras que la oposición enfrenta el desafío de construir liderazgo y unidad”, sintetiza el informe de Synopsis Consultores, que advierte sobre una dinámica marcada por la volatilidad del electorado y la persistencia de altos niveles de incertidumbre.