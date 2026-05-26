El duro mensaje del biógrafo de Milei contra el jefe de la Iglesia argentina

El escritor y biógrafo del presidente Nicolás Márquez salió con dureza en redes sociales contra el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, horas después de que el jefe de la Iglesia argentina pronunciara una homilía crítica durante el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, en la que pidió a la clase dirigente que abandone la polarización y apueste al diálogo.

En su cuenta de X, Márquez descalificó sin matices tanto la figura del arzobispo como el contenido de su mensaje. Lo llamó "obispillo embrutecido, inmoral y anticristiano" y cuestionó su supuesta cercanía con el peronismo, al que asoció con la figura de Juan Perón —a quien caracterizó como masón y hereje excomulgado— para concluir que García Cuerva es "parte de la camada de herejes infiltrados en la Iglesia" que, según Márquez, colocó en posiciones de poder el papa Francisco, a quien también atacó en el tuit.

Lejos de leer la homilía del arzobispo como una señal de alerta, Márquez la reencuadró como un elogio indirecto a la gestión de Javier Milei: "Mucho me hubiese preocupado que el precitado clérigo kirchnerista elogiara la gestión del Presidente. Pero afortunadamente y para tranquilidad de todos fue crítico de la misma. UN GRAN ALIVIO", escribió, en una línea argumental que busca convertir cada crítica al Gobierno en una confirmación de su rumbo correcto.

El texto de Márquez se inscribe en una ofensiva más amplia del entorno duro del oficialismo contra García Cuerva, cuya homilía —en la que pidió "basta de arengar la polarización"— generó rispidez en sectores del Gobierno. El propio Milei, sin embargo, eligió un tono más moderado al responder públicamente: evitó la confrontación directa con el arzobispo y calificó su posición como "una opinión absolutamente válida", distanciándose así de la virulencia de su biógrafo.