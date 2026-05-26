La investigación que prueba que Adorni y su esposa gastaron $ 176 millones en tarjeta

Según una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en La Nación en base a datos del Banco Central, registros bancarios reservados y fuentes con acceso a información financiera, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti acumularon consumos con tarjetas de crédito por más de $176 millones desde que el funcionario asumió como vocero presidencial, en diciembre de 2023, hasta marzo de este año. Solo durante 2025, el gasto con plásticos superó los $85 millones, a un promedio mensual de $7,1 millones.

El dato más llamativo de la investigación es la brecha entre ese nivel de gasto y los ingresos declarados del matrimonio. Durante casi todo ese período, Adorni cobró un sueldo bruto de $3,5 millones mensuales, mientras que Angeletti figuraba como monotributista. En agosto de 2024, el matrimonio pagó $7,5 millones en tarjetas; en octubre de 2025, $9,7 millones: montos que en todos los casos duplicaron o triplicaron el salario del funcionario. Todos esos pagos se realizaron mediante débitos bancarios, sin registrar atrasos ni mora.

El patrón de consumo también cambió cualitativamente desde el ingreso de Adorni a la función pública. Según detalló a La Nación una fuente bajo reserva, el matrimonio pasó de comprar ropa en cuotas a incorporar gastos de miles de dólares en el exterior. Los registros dan cuenta además de $700.000 mensuales en expensas del country Indio Cuá —donde refaccionaron una propiedad por US$245.000 en efectivo— y del pago del colegio de sus dos hijos, de aproximadamente $800.000 por mes, que no se abona por débito automático.

La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que tiene a Adorni en la mira busca ahora establecer el origen de los fondos que sostuvieron ese nivel de gasto. Con los secretos fiscal y bancario ya levantados, los investigadores estiman que el patrimonio del matrimonio creció de forma sustancial desde 2023: además de las refacciones en efectivo, se identificaron operaciones inmobiliarias por US$185.000, viajes por US$34.752 y compromisos pendientes de