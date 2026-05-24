¿La nueva cuenta anónima de Santiago Caputo en X?

Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial, encontró en el anonimato digital una forma de expresar sus opiniones más crudas y anticipar movimientos políticos y económicos del Gobierno. La nueva cuenta que se le atribuye en la red social X es @Somebody1473769, un perfil que reemplazó a su anterior alter ego digital @SnakeDocLives y desde donde el estratega del presidente Javier Milei despliega sin filtros sus posturas sobre actualidad política, mercados financieros y enemigos del oficialismo. Como avatar, tiene una foto de Thomas Shelby, de los Peaky Blinders.

Uno de los usos más recurrentes de la cuenta anónima es identificar y señalar a quienes considera obstáculos para el "proceso emancipador mileísta". Cuando Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete en noviembre de 2025, @Somebody1473769 escribió: "Si te despiden con tristeza Savoia, Silvia Mercado, Joaquín Morales Solá, Carlos Pagni y todos esos tipos que durante meses estuvieron operando contra el gobierno es porque algo raro estabas haciendo. Me enferma ser el único que conecta los puntos".

En otro tuit publicado también en noviembre de 2025, la cuenta elaboró un "Top Ten de Enemigos del Proceso Emancipador Mileísta", donde incluyó a figuras como Paolo Rocca, Fernán Saguier, Carlos Pagni, Horacio Rosatti, Silvio Robles —vocero de la Corte—, Héctor Magnetto, Jorge Fontevecchia, Mauricio Macri, Pablo Toviggino y Sergio Massa. "Esos son los enemigos reales del gobierno popular del Presidente Javier G. Milei. Ese grupo de personas, con sus redes, socios y empleados", sentenció.

Turcos. Quizá donde la cuenta muestra su lado más brutal es en las referencias a los primos Martín y "Lule" Menem. Sin mencionarlos directamente, los define como "los turcos". A uno de ellos lo llama "El limitado de Turquía". Todo indica que se trataría de Martín.

En un mensaje de diciembre de 2025, escribió: "La obsesión que tiene 'El Limitado de Turquía' solo puede explicarse por cuestiones de índole sexual reprimida o por décadas de consumos postergados. Agradezcan a su Dios que existimos". El nivel de sarcasmo y desprecio contrasta con el silencio que la cuenta mantiene respecto a Karina Milei, la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, a quien nunca critica ni siquiera en su modo más críptico.

Caputo es conocido por su interés en los mercados financieros. El 18 de febrero de este año, la cuenta publicó: "$GGAL se va a $140 en poco tiempo. Destino final $200 dólares de papel falsificado por la Reserva Federal". La referencia es a la acción del Banco Galicia. Esta recomendación resulta llamativa porque, en paralelo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses también aumentó su participación en esa entidad del 16,8% al 22,5%.

Otro de los aspectos más reveladores de la cuenta @Somebody1473769 es que funciona como laboratorio de ideas que luego migran a la comunicación oficial. El 4 de enero de 2026, días después de que Estados Unidos capturara al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, la cuenta escribió: "La globalización y el multilateralismo han muerto. Bienvenidos a la nueva Era Imperial de las Naciones". Cuatro meses después, el 13 de mayo, Caputo expresó desde su cuenta oficial un concepto similar pero más mesurado: "El mundo se encamina a una especie de competencia entre las Grandes Naciones para ver quién se hace de la mejor cadena de suministros posible para sus respectivas economías".

Leer la cuenta anónima de Santiago Caputo permite comprender cuál es el pensamiento real del asesor presidencial, sin los filtros de la comunicación institucional.

Además, @Somebody1473769 no es solo una cuenta troll: se trata de un instrumento político que es leído por sus seguidores como la voz de un influyente que baja un mensaje y revela las verdaderas prioridades, obsesiones y estrategias del gobierno de Milei. Es una cuenta con pocos seguidores, al cierre de esta edición tenía poco más de mil, pero cada uno de esos followers sabe que no es una cuenta fake, ni tampoco una persona normal en su casa comentando las noticias. Por el contrario, tienen en claro que están leyendo a Santiago Caputo.



Los Menem repiten el truco

Los Menem también juegan el mismo juego: se defienden y atacan desde el anonimato en X. Antes del escándalo del usuario @PeriodistaRufus, al clan le adjudicaban dos cuentas, @PraetorLeon (Martín Menem) y @CenturionDCX (su sobrino Sharif), desde donde celebran a Karina Milei y disparan contra Santiago Caputo, al que llaman despectivamente "el pibe".

Cuando se enviaron los pliegos de jueces al Senado, @PraetorLeon ironizó: "45 días: 120 pliegos. 365 x 2=730 días = 0 pliegos. Se entiende el enojo".

En otro tuit, @CenturionDCX celebró que "desde que le prohibieron al pibe meterse en el Congreso todo fluye en ambas cámaras".

La interacción de las dos cuentas es absoluta. Lo que escribe uno lo comparte el otro y viceversa. La interna se dirime en X.