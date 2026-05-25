La fuerte interna en la colectividad judía de Buenos Aires

Las discusiones en el judaísmo suelen suceder entre reformistas y ortodoxos, pero por estos días en Buenos Aires se produjo una interna dentro de la comunidad ortodoxa por la instalación de un eruv en Buenos Aires e involucra a actores influyentes, que incluso tienen llegada al presidente Javier Milei.

¿Qué es un eruv? Es una suerte de "cerco simbólico", demarcado por un cable, que rodea un área en comunidades judías. Durante el Shabat –día sagrado de descanso–, hay reglas estrictas que prohíben cargar cosas fuera de la casa, incluso hasta llevar llaves o empujar un cochecito. El eruv convierte un área pública en un "patio comunitario gigante", permitiendo cargar cosas dentro de esa zona. El eruv se instala con cables colgados entre postes, vallas existentes o paredes de edificios que formen un perímetro cerrado simbólicamente. Debe revisarse constantemente porque si un cable se corta, deja de ser válido.

No todos los grupos ortodoxos aceptan el eruv, pero los hay en grandes ciudades como Nueva York, Tel Aviv, Miami o Londres. Algunos consideran que las leyes del Shabat son muy estrictas y difíciles de cumplir en una metrópolis, lo que explica las controversias incluso dentro del mundo ortodoxo. Es por esto que el eruv vuelve a las ciudades kosher friendly.

Discusión. En Buenos Aires hubo anuncios y comunicados tras la creación del eruv que contiene los barrios de Once, Villa Crespo, Recoleta, Barrio Norte y Palermo. Uno de los promotores para instalar el eruv fue el gran rabino Isaac Sacca de la comunidad Sefaradí, quien desde su cuenta oficial en X felicitaba a los equipos que trabajaron en el proyecto e incluso emitió un comunicado con la noticia.

Pero, con el correr de los meses, el tema se volvió una polémica porque no todos los rabinos de Buenos Aires estaban de acuerdo con la idea de instalar un eruv. Fue así que el pasado 6 de mayo, un grupo de rabinos, entre los que se encuentra Tzvi Grunblatt, el principal referente en la Argentina de Jabad Luvabitch, la rama del judaísmo que practica el presidente Milei, firmaron un comunicado en el que declararon inválido el eruv de Buenos Aires. Es decir que el eruv está instalado, pero no está claro si se puede usar o no.