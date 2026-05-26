Apodo ingrato: quién es el "Equipo Rocket" y por qué remite a los Menem

La interna libertaria ya tiene nombre, meme y hasta banda sonora de Pokémon

El lunes 25 de mayo, mientras el país celebraba un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, Pablo Quirno —secretario de Finanzas y uno de los hombres de confianza de Javier Milei— eligió un solo retuit para marcar su posición en la guerra interna que fractura al oficialismo.

La cuenta @nosoypitti publicó una foto del presidente saludando a la gente en la Rosada y luego abrazando a Santiago Caputo, con el texto: "Lo que les duele al equipo rocket que se quieran así." Quirno lo retuiteó. No hizo falta decir nada más.

El mote ya circula sin pudor entre los caputistas: "Equipo Rocket" es la denominación que le aplican al grupo que encabeza Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, junto a su hermano Eduardo "Lule" Menem y otros dirigentes del entorno de Karina Milei. La referencia pokémonesca no es inocente. El Equipo Rocket de la serie animada es una banda de villanos torpes, siempre a punto de ganar y siempre derrotados al final del episodio. La analogía que construyen Las Fuerzas del Cielo es tan cruel como deliberada.

Porque de torpeza, precisamente, se trata toda esta historia. El detonante fue un tuit del asesor presidencial con el texto "Qué gagá, @PeriodistaRufus", acompañado de imágenes que insinuaban que el titular de esa cuenta anónima era Martín Menem, ya que el enlace redirigía a Instagram, donde aparecía la sugerencia de seguir al diputado. La cuenta cerró de inmediato. El daño ya estaba hecho.

Entonces entró a escena Santiago Oria. El cineasta del Presidente, director nacional de Realizaciones Audiovisuales y hombre de Karina Milei, le llevó a Javier Milei la versión de que el linkeo hacia la cuenta de Menem había sido "prefabricado para generar un problema". Milei salió a respaldarlo públicamente. Caputo, sin embargo, volvió a las redes y escribió: "Mi querido CM respondió algo que no debió haberse respondido", apuntando directamente al community manager menemista, y en una referencia a Alberto Fernández y su "Querida Fabiola".

Desde Las Fuerzas del Cielo la lectura es unánime: Oria opera para los Menem. En el entorno de Caputo critican públicamente "la mala praxis" del cineasta y lo responsabilizan de haberle vendido al Presidente una versión falsa de los hechos sin sustento. Allí nace el mote de Equipo Rocket.

La rebelión digital que siguió fue inédita. Daniel Parisini, el Gordo Dan, jefe de las tropas digitales del caputismo, publicó en X: "No le mientan nunca más al Presidente", y la frase fue replicada de inmediato por distintas cuentas vinculadas a Las Fuerzas del Cielo. Era, por primera vez, la tropa de Caputo desafiando abiertamente una postura de Milei. El Gordo Dan fue más lejos en declaraciones públicas: "Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Le mintieron al Presidente, no es algo prefabricado."

Al batallón se sumaron Agustín Laje y Ramiro Marra, ambos ratificando que "le están mintiendo al Presidente". La interna ya no era un rumor de pasillos: era una guerra con nombre, apellido y capturas de pantalla.

Porque la grieta interna no es ideológica ni programática. El malestar no lo genera el rumbo económico ni las decisiones de gestión, sino el debate por la dinámica militante: los que buscan dotar al espacio de nuevas lógicas digitales —lo que pregona Caputo— se enfrentan a los que apuestan a construir el sello en el territorio, entre quienes destacan los Menem y Sebastián Pareja. Es, en definitiva, una disputa por quién controla la máquina.

En la Casa Rosada intentan evitar que la disputa siga creciendo. Aunque cerca de ambos sectores relativizan la posibilidad de cambios inmediatos, el episodio volvió a mostrar la fragilidad de la tregua que sostiene al oficialismo y la importancia política que adquirió el control del ecosistema digital libertario.

El Equipo Rocket pierde siempre al final del episodio. La pregunta es si los celestiales saben que ellos también están en el anime, recitando su propio lema —"prepárense para los problemas"— antes de salir volando por los aires. El problema del Equipo Rocket de Pokémon nunca fue la maldad. Fue la torpeza.