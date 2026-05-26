Ranking de intendentes: un integrante de La Cámpora ocupa el último lugar

Un nuevo ranking de imagen elaborado por CB Consultora Opinión Pública, entre el 11 y el 15 de mayo de este año, volvió a medir el pulso de los intendentes del conurbano bonaerense con resultados contundentes. El estudio social fue realizado sobre 14.750 casos en los 24 principales municipios del Gran Buenos Aires. La encuesta fue realizada mediante metodología online y contempló cuotas por sexo, edad, nivel educativo y geolocalización, con un margen de error promedio de entre 3 y 4 por ciento.

El primer puesto lo obtuvo Jaime Méndez de San Miguel encabezando el ranking con un diferencial positivo de imagen de +26,5 puntos. Detrás quedaron Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, con +25,2, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora, con +22,6. Más atrás aparecen Federico Achával, de Pilar, con +21,3; Fernando Gray, de Esteban Echeverría, con +17,3; y Juan José Fabiani, de Almirante Brown, con +15,1. También integran el lote de mejor valoración Gastón Granados, Julio Zamora y Jorge Ferraresi.

En la mitad de la tabla, se ubicaron Mariel Fernández, Soledad Martínez, Fernando Espinoza, Lorena Espina, Ariel Sujarchuk y Eva Mieri, entre otros dirigentes que mantienen saldo positivo o leve deterioro en sus números. La contracara del relevamiento la protagonizan los intendentes con diferencial negativo, que en el último lugar quedó para Julián Álvarez, jefe comunal de Lanús, con -16 puntos.

Apenas por encima del dirigente camporista, se posicionaron Gustavo Menéndez, de Merlo, con -15,8, y Fernando Moreira, de General San Martín, con -15. También registraron números adversos Lucas Ghi en Morón, Pablo Descalzo en Ituzaingó y Ramón Lanús en San Isidro, todos con imagen negativa superior a la positiva. El informe también destacó que Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, fue el dirigente que más mejoró respecto de abril, al subir 5,7 puntos en su diferencial de imagen. En cambio, del otro lado, Federico Achával sufrió la caída más pronunciada, con una baja de 5,8 puntos.

Desde hace un tiempo, el alcalde perteneciente a La Cámpora enfrenta cuestionamientos de distintos sectores políticos, gremiales y vecinales vinculados principalmente a la inseguridad, la situación laboral municipal y el manejo de los recursos públicos. Una de las críticas más recurrentes proviene de los mismos vecinos que denuncian un incremento de los hechos delictivos en el distrito y una respuesta insuficiente del área de Seguridad local.

En ese marco, hubo movilizaciones frente al municipio y fuertes cruces con el ex secretario de Seguridad Diego Kravetz, a quien el propio Álvarez acusó de promover protestas vecinales. Paralelamente, medios locales y referentes opositores sostienen que existe malestar por el estado de las calles, la acumulación de basura y la falta de mantenimiento urbano en distintos barrios de Lanús. Otro foco de conflicto surgió a partir de los despidos de trabajadores vinculados al servicio de barrido y limpieza urbana.

Además, desde sectores empresariales y opositores ya habían cuestionado anteriormente aumentos de tasas municipales y el estilo de conducción del jefe comunal, a quien algunos dirigentes opositores acusan de priorizar disputas políticas internas por encima de la gestión cotidiana del distrito.