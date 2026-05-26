El divertido video con IA de "políticos en el sexo opuesto"

El usuario Fer de Luca subió un cómico video en su cuenta de X, diseñado a través de IA, protagonizado por los principales dirigentes del espectro político argentino. El creativo audiovisual utilizó la imagen de Elisa Carrio, Patricia Bullrich, Alberto Fernández, Sergio Massa, Luis Caputo, Victoria Villarruel, Manuel Adorni, Cristina Kirchner, Myriam Bregman, Axel Kicillof, Mauricio Macri, Juan Grabois, Javier Milei, Martín Lousteau, Máximo Kirchner, Daniel Scioli y Guillermo Moreno.

La curiosidad de esta grabación es que todos los protagonistas invirtieron su sexo definido, en un ejercicio de creatividad y tecnología digital a cargo del artista de fuerte impacto en definición y realismo. No es la primera vez que Fer de Luca brilla con estas secuencias animadas basados en las figuras más representativas de arco dirigencial argentino. Hace semanas, se viralizó un reel desde Instagram, con el mismo elenco protagónico en un contexto de asado de fin de semana.

En esas secuencias editadas en paralelo recorre las distintas acciones de los comensales antes de sentarse a la mesa a comer una parrillada. Un combo soñado en la que las figuras se encuentran en un mismo tiempo y espacio, confluyendo las escenas con mucho humor y comicidad.

Por supuesto, en ese video, el parrillero designado fue el presidente Javier Milei que observa como se cocina la carne con regocijo y satisfacción. Cristina Kirchner participa de los preparativos elaborando una ensalada mientras que Macri elige saborear un plato de sushi. Patricia Bullrich es retratada bebiendo una copa de vino, Axel Kicillof comiendo pan lactal y Nicolas del Caño comiendo un sanguche de mortadela.

Entre filtros que rejuvenecen candidatos, canciones de cumbia generadas por algoritmos y deepfakes donde los líderes terminan abrazados por obra y gracia de un prompt, la tecnología logró lo que años de diplomacia no pudieron: que la realidad y el absurdo se vuelvan indistinguibles. Al final, en este carnaval de píxeles y algoritmos, la IA no solo automatiza la militancia, sino que le regala al electorado la risa necesaria para digerir una grieta que ahora, además de ideológica, es de alta definición.