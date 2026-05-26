Nelson Castro: "Que Milei no haya invitado a Villarruel es un desprecio por lo institucional"

El periodista Nelson Castro salió al cruce de la ausencia de Victoria Villarruel en el Tedeum del 25 de Mayo y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei en su editorial de radio Rivadavia. "El hecho de no invitarla es un hecho lamentable que representa un desprecio por lo institucional", sostuvo Castro, y agregó: "Se puede llevar mal o bien, pero la vicepresidencia tiene un rango institucional, sea quien fuere. La institucionalidad marca, no la persona."

Para el periodista, la cuestión trasciende la relación personal entre Milei y Villarruel. "Después si quiere no la saluda, pero ella tiene valor institucional", señaló, y recordó que las funciones de la vicepresidencia son "dos y muy claras: presidir el Senado y reemplazar al presidente por viaje o enfermedad." Castro también evocó el episodio del año pasado, cuando Milei no le dio la mano ni a Villarruel ni al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri al ingresar a la Catedral Metropolitana.

El Tedeum de este lunes ofreció una escena marcadamente distinta respecto de aquella del 25 de Mayo de 2025. El Arzobispado de Buenos Aires aclaró que la decisión de excluir a la vicepresidenta del acto fue del propio Gobierno, y la ausencia de Villarruel contrastó con el trato dispensado a Macri: el presidente lo saludó con un abrazo afectuoso, en un giro que sintetiza el reordenamiento de las relaciones dentro del espacio oficialista. La secuencia del año pasado había ocurrido pocos días después de la elección local del 18 de mayo de 2025, en la que Manuel Adorni ganó en la Ciudad y relegó al PRO al tercer lugar en su principal bastión histórico.

La exclusión de Villarruel del acto más cargado de simbolismo institucional del calendario patrio reaviva la tensión entre la vicepresidenta y el núcleo duro del Gobierno. La vicepresidenta aparece desplazada del círculo de confianza presidencial, mientras el vínculo entre el jefe de Gobierno porteño y la Casa Rosada se mueve dentro de una lógica de tensión, competencia, negociación y convivencia simultánea.