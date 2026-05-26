La foto que posteó Santiago Caputo para descomprimir la interna con los Menem

El saludo entre Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem durante el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana se convirtió en una de las postales políticas más comentadas de la jornada. El gesto, captado en plena ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei, mostró a ambos dirigentes intercambiando una sonrisa y un apretón de manos en medio de un clima institucional marcado por tensiones políticas.

La escena adquirió mayor visibilidad cuando fue publicada en redes sociales desde la propia cuenta de Caputo, quien compartió la imagen acompañada de un breve mensaje, lo que fue interpretado por distintos analistas como una señal de alineamiento interno dentro del oficialismo y de reconstrucción de vínculos entre sectores del espacio libertario de Las Fuerzas del Cielo y figuras reconocidas del "karinismo" con trayectoria en el peronismo. En la foto se puede apreciar como el llamado "Mago del Kremlin", vestido a lo Peaky Blinders, saluda al secretario de Karina Milei.

El episodio se vio rápidamente atravesado por la gran controversia que irrumpió en el ecosistema digital libertario la semana pasada : el denominado “caso Rufus”, en referencia a la cuenta anónima “Periodista Rufus”. La polémica salpicó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al propio Lule Menem, ambos señalados como parte de un entramado político-comunicacional que habría amplificado ciertos mensajes en redes disparando contra el mismo Caputo y sus huestes. A su vez, el influencer libertario conocido como Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, se sumergió en la discusión pública aplicando un escarmiento contra los Menem en las plataformas digitales.

El perfil anónimo, conocido son el nombre de Rufus, durante meses acumuló críticas contra casi todos los sectores sensibles del gobierno nacional. Disparaba contra Patricia Bullrich, contra el ministro de Economía Luis Caputo y, por supuesto, contra Santiago Caputo. La cuenta de X combinaba un estilo de operación política y catarsis que anticipó la caída de una sesión en Diputados y confirmó la designación del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, datos confidenciales que sugerían acceso a la mesa chica de LLA.

Un increíble error técnico dejó expuesto a la cuenta fake que presuntamente era manejado por el presidente de Cámara de Diputados. Al compartir desde Instagram un enlace, la red social X genera un link único que revela la cuenta de origen que compartió el posteo. Al hacer click se mostraba que el el url había sido compartido por un perfil verificado: @martinmenemok, la cuenta oficial de Martín Menem.

Caputo, acostumbrado a conversar en X con cuentas anónimas, decidió encender la mecha desde su cuenta oficial @slcaputo: escribió "qué gagá" y reprodujo un posteo de @PeriodistaRufus que cuestionaba a Flybondi, la aerolínea de Leonardo Scatturice, amigo del asesor. La imagen adjunta mostraba el rastro hacia el perfil de Menem. La cuenta @PeriodistaRufus desapareció esa misma tarde y Caputo aceleró: "Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos".

Martín Menem mandó un mensaje por WhatsApp al bloque de diputados de La Libertad Avanza y a integrantes del Gabinete. El dirigente atribuyó el episodio a un "error involuntario" de quien administra su Instagram y, después, a "una canallada de algún mala leche".Pero tuiteros libertarios comenzaron a bucear en algunos posteos rescatados como prueba de que la polémica cuenta de X manejaba información reservada.

El presidente Milei intentó cerrar el tema con una versión conciliadora. "Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado", dijo en Neura, y en la misma frase definió a Caputo como "un hermano". El gesto presidencial abrió un frente inesperado dirigido por Daniel Parisini, sentenciando que el mandatario fue engañado. "Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. No tengo dudas. Le mintieron al Presidente", destacó.

"Es una falsedad absoluta", afirmó el diputado Menem y explicó: "En cualquier organización, gobierno o equipo de fútbol siempre surgen diferencias. Cualquier situación se resuelve en el vestuario, adentro, cerrado. A cielo abierto, nada", dijo y hasta le mandó un mensaje al Gordo Dan: "No hay que subestimar al Presidente".

Por el momento, los primeros amagues de acercamiento fueron retratados compartidos por el asesor del presidente al saludar a Lule Menem. El plato fuerte será cuando se vea una misma postal cuando se estrechen las manos el propio Caputo con Martín Menem, siempre y cuando llegue a ocurrir esa escena en algún momento.