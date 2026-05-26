El video en modo Lego que compartió Milei para el 25 de Mayo

El presidente Javier Milei sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un video de producción inusual para conmemorar el 25 de Mayo: una animación realizada con inteligencia artificial y estética de bloques Lego en la que el prócer Manuel Belgrano protagoniza un viaje en el tiempo desde la Revolución de Mayo hasta el presente.

La animación arranca en la Sala Capitular del Cabildo de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, donde un Belgrano caracterizado como muñeco Lego escribe en un papel la pregunta: "¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?" A partir de ahí, el prócer da un salto hasta la actualidad y aparece ante una Plaza de Mayo colmada de gente con banderas argentinas. En la secuencia final, Belgrano se suma al balcón junto al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia para saludar a la multitud, en una escena que buscó vincular el proceso independentista de 1810 con el actual proyecto político del oficialismo.

El video concluye con la frase "Siguiendo el camino de los próceres", y Milei lo acompañó en sus redes con el mensaje "VIVA LA PATRIA…!!! VLLC!". La publicación generó todo tipo de reacciones entre usuarios: desde quienes celebraron la originalidad del formato hasta quienes cuestionaron la pertinencia de recurrir a una estética lúdica para una fecha de tanto peso histórico.

Tras la publicación, el material se viralizó rápidamente y despertó un intenso debate en redes sociales. El uso de la inteligencia artificial con fines de comunicación política no es nuevo en el gobierno de Milei, que ya había recurrido a imágenes y videos generados por IA en otras ocasiones, pero la elección de la estética Lego —asociada al mundo infantil y al juego— para una fecha de la envergadura del 25 de Mayo llamó la atención incluso entre sectores afines al oficialismo. El video se publicó el mismo día en que Milei asistió al Tedeum en la Catedral Metropolitana y presidió una reunión de Gabinete, en una jornada marcada además por la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, excluida del acto por decisión del propio Gobierno.