Buscan a las ex de los funcionarios para que cuenten sus secretos: la teoría conspirativa de Lilia Lemoine

Una vez más, en redes sociales, la legisladora Lilia Lemoine disparó contra la diputada Marcela Pagano del bloque Coherencia. En su cuenta de X, la parlamentaria libertaria afirmó: "La ex amante de Barrionuevo que hoy trabaja para Franco Bindi es la operadora número uno contra La Libertad Avanza; Marcela Pagano está buscando a las ex parejas de funcionarios de LLA y les está llenando la cabeza para que destruyan a sus ex. Además de las amenazas que han recibido varios diputados y referentes de haber sido grabados en su despacho con claras intenciones de editar esas grabaciones y utilizarlas en su contra. Así es, Pagano grabó gente dentro del Congreso".

"No es extraño de una persona que se dedica al chantaje y la extorsión, que además utiliza el sistema judicial como herramienta y abusa de su lugar como diputada para hacerlo... ya hemos confirmado que a través de Bindi tiene llegada a jueces y fiscales que, por estar implicados en situaciones non sanctas, son capaces de actuar por ellos. Pagano inventó que yo extorsiono al Presidente con fotos y grabaciones... lo vendieron al aire Mauro Federico con Rial y aún insiste con esa absurda narrativa para desacreditarme y cuando yo suene la alarma... me ignoren. Es monstruoso. Hay quienes se toman esto en broma y me ridiculizan... así como se tomaron en broma el intento de Pagano y Bindi de tomar la comisión de Juicio Político para tirar al Presidente", señaló Lemoine.

En la red social X, el contenido del tuit de la parlamentaria y ex cosplayer fue legitimado por el propio Javier Milei. "Las operetas vienen marchando...", advirtió el mandatario libertario en sus redes personales. Hace apenas unas horas, Lemoine siguió disparando contra Pagano al compartir una cuenta de la ex Twitter cuyo curioso nombre es "Isabel Pagano". "Apareció la señora que le enseñó a grabar, extorsionar y traicionar gente", destacó la legisladora de LLA y compartió un mensaje atribuida a ese usuario en el que se comparten un par de capturas de pantalla. En una de esas imágenes se puede observar una selfie de varias diputadas del mileismo, como Karen Reichardt y Virginia Gallardo, entre otras dirigentes.

No es extraño el posteo realizado por la diputada nacional, tras el escándalo en torno a su ex pareja, el influencer Emanuel Dannan, que se desató a partir de la filtración de imágenes íntimas que comenzaron a circular en redes sociales y grupos de mensajería, generando una fuerte repercusión mediática. El episodio, que combinó elementos de la vida privada con el alto perfil público de ambos, rápidamente escaló en medio de un clima ya atravesado por tensiones internas dentro del espacio libertario.

Las imágenes, cuya procedencia nunca fue del todo aclarada, empezaron a difundirse de manera viral en plataformas como X (ex Twitter) y Telegram. En cuestión de horas, distintos usuarios replicaron el contenido, lo que obligó a los protagonistas a salir a dar explicaciones. Desde el entorno de Lemoine denunciaron una violación a la intimidad y deslizaron la posibilidad de una operación política. “Esto es un delito, están difundiendo material privado sin consentimiento”, sostuvo la propia diputada en sus redes, en un mensaje en el que también apuntó contra quienes amplificaron la circulación del contenido.

Por su parte, Dannan también se expresó públicamente, aunque en un tono más ambiguo respecto del origen de la filtración. “No tengo nada que ocultar de mi vida privada, pero tampoco avalo que se difundan cosas sin contexto”, escribió el influencer, quien en los últimos años había ganado notoriedad por su cercanía ideológica con figuras del liberalismo argentino y por ciertas criticas a la conducción de LLA. En otra publicación, agregó: “Hay gente que quiere ensuciar y hacer daño, no me voy a prestar a ese juego”, sin dar mayores precisiones.

La relación entre Lemoine y Dannan se había extendido durante varios años, en los que compartieron tanto proyectos personales como exposición en redes sociales. Ambos formaban parte de un mismo ecosistema digital vinculado al activismo libertario y a la producción de contenido, lo que consolidó una pareja visible dentro de ese ámbito. Sin embargo, el vínculo terminó de manera conflictiva hacia 2022. Tras la ruptura sin concesiones, la cosplayer se fue acercando progresivamente al círculo de Javier Milei, primero como colaboradora en la comunicación digital y luego como una de las figuras más visibles de su armado político. Ese proceso devino en un vinculo sentimental entre ambos, lo que generó tensiones que se trasladaron al ámbito público con el paso del tiempo.

En ese contexto, la filtración de las imágenes reavivó viejos conflictos entre ambos. Si bien ninguno acusó directamente al otro, en redes sociales se multiplicaron las especulaciones y cruces indirectos. Lemoine evitó nombrar a su ex pareja en sus declaraciones más duras, pero en un pasaje deslizó: “Hay personas que no superan el pasado y buscan dañar”, una frase que fue interpretada como una alusión a Dannan. El influencer, en tanto, respondió con ironía: “Cada uno sabe lo que hizo y lo que hace”.

El episodio también tuvo impacto dentro del oficialismo, donde algunos dirigentes optaron por respaldar públicamente a Lemoine, mientras que otros evitaron pronunciarse. En el entorno de Milei buscaron bajar el tono a la polémica, considerándola un asunto de la vida privada. No obstante, la exposición mediática obligó a la diputada a reforzar su postura en defensa de la privacidad y a advertir sobre posibles acciones legales contra quienes difundieron el material.

Actualmente, la relación entre Lemoine y Dannan permanece completamente rota, sin contacto público ni privado, según coinciden fuentes cercanas a ambos. Lo que en su momento fue una pareja visible dentro del universo libertario terminó derivando en un conflicto atravesado por reproches, tensiones políticas y ahora también por un escándalo que volvió a poner en primer plano los límites entre lo público y lo privado en la era digital.