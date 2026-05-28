Polémica en las redes por las condecoraciones del ministro de Defensa

La presencia del ministro de Defensa, Carlos Presti, en el Tedeum del 25 de Mayo volvió a colocar en el centro del debate público el delicado equilibrio entre lo militar y lo civil en la Argentina democrática. El acto, realizado en la Catedral Metropolitana y encabezado por el presidente Javier Milei junto a todo el gabinete nacional, derivó en una fuerte controversia luego de que el funcionario asistiera vistiendo uniforme militar con insignias, medallas y condecoraciones, una imagen que rápidamente se viralizó y generó reacciones cruzadas.

El foco de las críticas no estuvo únicamente en la estética del uniforme, sino en el significado político e institucional de esa decisión. Presti, quien asumió como titular de la cartera de Defensa tras una extensa carrera en el Ejército Argentino, se convirtió en el primer militar en ocupar ese cargo desde el retorno de la democracia en 1983, lo que ya de por sí implicaba una novedad relevante dentro de la tradición política nacional. En ese contexto, su aparición con uniforme completo en una ceremonia oficial de carácter religioso fue interpretada por sectores críticos como un gesto cargado de simbolismo, que tensiona la histórica conducción civil de las Fuerzas Armadas.

La polémica encontró su principal caja de resonancia en X, donde durante horas se multiplicaron los cuestionamientos, las ironías y los análisis políticos. Numerosos usuarios apuntaron contra el uso de condecoraciones, señalando que la escena evocaba tiempos en los que la presencia castrense en la vida pública tenía un peso mucho mayor. En ese marco, una de las comparaciones que más circulación tuvo fue la que vinculó la imagen del ministro con el recordado personaje del “dictador de Costa Pobre”, interpretado por Alberto Olmedo, una figura satírica que parodiaba a los líderes autoritarios latinoamericanos.

“Le faltó el sable y ya era Costa Pobre”, escribió un usuario en uno de los mensajes más replicados, mientras que otros ironizaron sobre la cantidad de medallas visibles en el uniforme, preguntándose por su origen y pertinencia. “¿Todas esas condecoraciones son oficiales o es cosplay?”, publicó otra cuenta, en una de las críticas que combinaban humor y cuestionamiento político. También hubo posteos que apuntaron directamente a la oportunidad del gesto: “En el Tedeum, no en un desfile militar”, sintetizó un mensaje que condensó buena parte del malestar expresado en la red, mientras otra imagen mostraba a Presti con la medalla de "Empleado del mes" de la cadena fastfood McDonalds.

Al mismo tiempo, algunos analistas y dirigentes opositores remarcaron que el uso del uniforme en ese contexto podía leerse como una señal política en un país donde la memoria sobre el rol de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura sigue siendo un elemento central del consenso democrático. En esa línea, sostuvieron que la figura del ministro debería representar institucionalmente una conducción civil, más allá de su trayectoria previa dentro del ámbito castrense.

Sin embargo, también surgieron voces en defensa del funcionario, que interpretaron su decisión como un gesto de reivindicación institucional de las Fuerzas Armadas en una fecha patria. Desde sectores afines al oficialismo, algunos usuarios señalaron que el uniforme y las condecoraciones forman parte de la carrera profesional de Presti y que su utilización no debería ser leída necesariamente en clave política o ideológica, sino como una expresión de identidad dentro de su rol. Sobre esto, circularon en formatos memes una serie de screenshots de ventas de insignias del Ejercito Argentino por la plataforma Mercado Libre.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Defensa no hubo un pronunciamiento formal extenso sobre la controversia, aunque fuentes cercanas al entorno del ministro deslizaron que la elección de la vestimenta respondió a criterios protocolares. De todos modos, la discusión ya había trascendido el plano estrictamente institucional y se instaló como uno de los ejes del debate público posterior a la celebración del 25 de Mayo.