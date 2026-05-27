El saludo militante de Gerardo Romano desde una camilla de hospital: "Viva Perón, carajo"

El reconocido actor Gerardo Romano, de 79 años, publicó en su cuenta de Instagram una grabación filmada desde la camilla de un centro médico, con bata quirúrgica azul y una vía intravenosa colocada en el brazo. Mientras se escuchaba el pitido de los monitores cardíacos, el intérprete miró a la cámara, hizo la "V" con los dedos y expresó: "Viva Perón, carajo. Viva la Patria".

Fiel a su estilo, el verdadero impacto llegó también a través del texto que acompañó la publicación. En el epígrafe del video, el actor escribió una frase completamente inesperada que desconcertó a sus seguidores: "Tuve un varón hermosísimo. Peso 7.400 kg." La ironía desató una catarata de comentarios. Muchos le dejaron mensajes de aliento; otros insistieron en saber cuál era su estado de salud real.

Luego de la incertidumbre, el productor Carlos Rottemberg se comunicó con los medios y aclaró que Romano está fuera de peligro: "Era un estudio previsto". El propio actor también llevó tranquilidad a través de sus redes y aclaró que no estaba internado. Romano padece Parkinson de manera pública y reconocida, y en una entrevista reciente explicó cómo el arte y el contacto con el público le permiten canalizar la ansiedad y el impacto de la enfermedad. Actualmente protagoniza la obra El secreto, que continúa con normalidad en cartel.

No es la primera vez que Romano convierte un momento delicado en una declaración de principios. El actor, conocido tanto por su extensa trayectoria —con más de cinco décadas en teatro, cine y televisión— como por su temperamento filoso y su militancia peronista sin filtros, tiene una larga historia de apariciones públicas que mezclan política, humor y una frontalidad que pocos en el medio se permiten. A los 79 años, con un diagnóstico de Parkinson que eligió hacer visible sin rodeos, Romano sigue siendo incapaz de salir de escena en silencio, ni siquiera desde una camilla.