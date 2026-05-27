La misa de archivo de García Cuerva: "Todos dijimos alguna vez 'yo quiero ser peronista'"

El Tedeum del 25 de Mayo no había terminado de enfriar cuando ya circulaba en redes un video de archivo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que echó nafta al debate. En las imágenes —de una misa cuya fecha exacta no fue precisada— el religioso dice textualmente: "Todos alguna vez dijimos 'yo quiero ser peronista, yo me juego con esta idea, yo quiero un país distinto, yo quiero un mundo distinto, yo quiero ser testigo de buenas noticias, yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza'".

El contexto de la homilía sugiere que la mención al peronismo operó como una analogía sobre el compromiso militante, antes que como una declaración política. Pero la literalidad de la frase, despojada de ese encuadre, alimentó la polémica que ya venía instalada desde esa misma mañana.

Durante el Tedeum en la Catedral Metropolitana, ante el presidente Javier Milei y buena parte del gabinete, García Cuerva había pedido terminar con "la división y la polarización" y alertó: "El sálvese quien pueda no es más que la expresión de un individualismo cruel". También mencionó entre los sectores más afectados a jubilados, niños, personas con discapacidad y trabajadores precarizados: un inventario que el oficialismo leyó como una enumeración de agravios.

La respuesta más dura llegó del diputado de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch, que lo acusó en X de "militar con sotana el regreso del peronismo" y lo vinculó con fotos junto a Sergio Massa y dirigentes kirchneristas. El Gobierno, en cambio, prefirió no polemizar: aguarda la confirmación de la visita del Papa León XIV y evitó una nueva ruptura con la Iglesia. La oposición, previsiblemente, abrazó la homilía: referentes del peronismo, la UCR y Pro coincidieron en retomar el mensaje del arzobispo para reclamar diálogo y consensos.

No es la primera vez que el arzobispo queda en la mira por sus vínculos con el espacio peronista. En 2016, cuando era obispo auxiliar de Lomas de Zamora, protagonizó una misa en la villa La Cava ante militantes del movimiento. Y en 2023, tras su designación como arzobispo de Buenos Aires por el papa Francisco, se viralizaron imágenes suyas junto a figuras del Frente de Todos. El archivo, en su caso, tiene costumbre de volver.